Mas del 70% de españoles relaciona una vida satisfactoria con tener pareja: ¿felicidad o mito de amor romántico?

Los datos no dejan dudas. En el imaginario colectivo se establece una clara relación entre tener una relación sentimental con experimentar una vida más feliz y satisfactoria. En una reciente encuesta publicada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre la percepción social del amor en España un muy elevado 71,2% de encuestados cree que tener pareja es "bastante o muy importante" para tener una vida satisfactoria y un aplastante 90% vincula la palabra 'felicidad' a la palabra 'amor' por encima de otros conceptos como 'compromiso', 'estabilidad' o 'desarrollo personal'.

La psicóloga sanitaria experta en terapia humanista y traumas, Verónica Millán, plantea varios motivos para explicar esta abrumadora mayoría a favor de compartir la vida con una pareja: un importante miedo a la soledad "muy extendido y muy intrínseco en los seres humanos"; un patrón tradicional de "lo que tiene que ser" y "lo que hay que hacer", impulsado por los mitos del amor romántico y "muy promovido en el cine"; y un sistema "montado para planes de dos", en el que "se penaliza incluso económicamente hacer planes solo".

Pero ¿es más feliz quien tiene pareja solo por el hecho de tenerla? Solo hay que mirar alrededor para que cada uno saque sus propias conclusiones y elabore su propia demoscopia en un entorno el que, seguro, observa parejas muy felices y otras que no lo son tanto; y a personas solteras que buscan pareja con el fin de ser más felices y otras que ya lo son sin necesidad de ella. Cabe hacerse por tanto la pregunta ¿tener pareja per se da la felicidad?

"Si estás bien contigo, es más fácil estar bien en pareja" "Somos seres sociales 100% y necesitamos vínculos, pero eso no significa que si no tenemos pareja no podamos ser felices", afirma Verónica Millán, en una entrevista con RTVE Noticias, y añade: "Es mucho más interesante ser feliz estando solo para después, si llega, tener una buena relación de pareja". "Si estás bien contigo mismo, es más fácil estar bien en pareja" incide, para abogar por "vínculos saludables que solo sumen". Y es que a veces uno más uno no siempre da como resultado una pareja feliz. Por su experiencia en su consultas con parejas, Millán lo tiene claro: "Hay personas solteras que están más que felices y parejas a las que les cuesta encontrar la felicidad". Y plantea el error de base que supone tener o buscar una relación de pareja "solo con la idea de búsqueda de felicidad". La psicóloga cree que en la sociedad actual se va normalizando totalmente no tener pareja e incluso no querer tenerla. Algo que también refleja el propio informe del CIS, que refleja que de entre los que no tienen pareja, un 41,1% afirma que le gustaría "mucho o bastante" tenerla, pero un 57,2% dice que prefiere seguir soltero.

El factor edad a la hora de elegir tener o no pareja Mercedes Núñez es psicóloga especializada en pareja y familia y cree que es importante el factor de la edad a la hora de analizar las relaciones de pareja. En este sentido afirma que cuando se es muy joven no hay tanta preocupación por estar en pareja, pero que a partir de los 28 años aproximadamente detecta una mayor "obsesión" por aquello de entrar en la estructura social convencional de la relación amorosa. "Si ven que a su alrededor, sus amigos y amigas empiezan a tener novios y novias, se sienten más desvinculados de la sociedad", afirma, en una entrevista en RTVE Noticias. Comienza por tanto cierta presión social, más acusada, además, en las mujeres a las que históricamente se les pasa el arroz y pueden convertirse en 'solteronas'. Y cuando confluyen las palabras "amor" y "obsesión", llegan los peligros, apunta Núñez: caer en relaciones tóxicas, en el peor de los casos; y en relaciones que verdaderamente ni hacen la vida más satisfactoria ni hacen la vida más feliz. En definitiva, que no aportan más que el hecho de tener en sí una pareja. Añade que también hay una tendencia ya en la edad madura- con 50 o 60 años- y generalmente cuando ya se han tenido otras parejas y vienen de separaciones y divorcios: "Muchos entonces ya prefieren estar sin pareja y si la tienen, eligen no convivir" como modelo de relación.

Los peligros del concepto "el amor todo lo puede" La encuesta del CIS deja otro dato que preocupa a las expertas. Un 64% de los más de 5.000 entrevistados está "muy o bastante de acuerdo" con el concepto de que "el amor todo lo puede". Idea que, a juicio de ambas psicólogas, roza lo peligroso. "Tiene que ver con los mitos del amor romántico y esa afirmación de que 'el amor todo lo puede' es uno de los grandes mitos y de las grandes idealizaciones en torno a ese amor que nos ha vendido el cine y las series", afirma Verónica Millán, para negar la mayor: "No, el amor no lo puede todo. El amor no puede con la idea de cambiar al otro, el amor no puede con la idea de ser injustos en la pareja, el amor no puede con el maltrato, del tipo que sea; el amor no puede con la violencia". Mercedes Núñez coincide en que es un "mito tan erróneo como extendido" en la sociedad. "Solo con amor no es suficiente, el amor es un constructo y cada día hay que trabajarlo", asegura, para decir que muchas parejas llegan a terapia precisamente basándose en ese mito y lamentándose: "Creíamos que el amor era suficiente, no me he ocupado de mi pareja y todo se ha venido abajo". Núñez dice que no hay que ir a los extremos: "Ni aquellas relaciones que confían en que el amor lo puede todo, ni las que vienen a terapia preguntándose '¿después de diez años qué vamos a esperar?'". "Pues podéis esperar todo lo que queráis, pero trabajándolo", responde Núñez, que lanza otro apunte: "En una jornada de trabajo puedo ver a muchas parejas. Si a cada uno le pregunto qué entiende por amor, puede que cada uno me dé una respuesta distinta".

El tiempo en la pareja: importante la calidad y la cantidad Solo con amor no se puede, por tanto, si no existen otros elementos e ingredientes claves e imprescindibles como la comunicación, la comprensión, el trabajo personal y conjunto, el tiempo de calidad en la pareja y las conversaciones incómodas, afirma Guillén. Por ese tiempo en la pareja también ha preguntado el CIS en esta encuesta sobre la percepción del amor y un 76,4% piensa que "las prisas de la vida actual son algo negativo" para las relaciones afectivas. Un 72,5% cree que es importante compartir cenas y comidas románticas de manera habitual en las relaciones amorosas, un 92% asegura que es importante viajar en pareja de vez en cuando y un 56,6% cree que hacerse regalos es algo esencial. Núñez alerta de que en general las relaciones sociales se están empobreciendo por un vida dominada por las prisas y el estrés "sobre todo en las ciudades": "No da tiempo a cuidarse individualmente, cómo vamos a cuidar a la pareja". Y plantea una fórmula con cuatro puntos para estar bien con uno mismo y la pareja: el tiempo de ocio y tiempo libre individual, el tiempo dedicado a los amigos, el tiempo dedicado a los hijos, si hay, y el tiempo dedicado a la pareja. "Debería ser obligatorio en cada semana dedicarnos tiempo a nosotros mismos y a la pareja", concluye.