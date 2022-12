¿Te consideras una persona con la autoestima alta? Las personas con amor propio se sienten valiosas, se respetan y se cuidan y por ello son capaces de responsabilizarse de su vida, de sus emociones y de su salud física y emocional.

El amor propio se relaciona con la valoración que hacemos de nosotros mismos sobre lo que somos y sobre lo que hacemos. Es el aprecio que una persona siente y se reconoce a sí misma.

En ‘Para Todos La 2’, la psicóloga Patricia Ramírez explica las siete características que identifican a una persona con amor propio. Y si crees que no tienes autoestima suficiente, seguro que este artículo te ayudará a cultivarla.

3. Se saben merecedoras de cosas buenas

Cuando le llegan momentos bonitos a su vida no se sienten culpables por disfrutarlos. Al contrario, los gozan. No están pensando en “ya verás tú como enseguida me va a venir algo negativo”.