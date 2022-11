Comienza el año y, con él, surge una nueva lista de propósitos para cumplir a lo largo de los meses. Hay uno que se repite todos los años: cuidarnos —o aprender a cuidarnos mejor—, descansar, tener hábitos de vida saludables… Si nos paramos a pensar, todos estos propósitos o metas están relacionados con la autoestima, un propósito bonito para comenzar el año de manera correcta.

Pero, ¿de dónde viene la autoestima? Es importante saber que se va formando desde que somos pequeños y que surge a través de la información que obtenemos del entorno. A raíz de los reconocimientos, del amor incondicional de nuestra familia… Se genera a través de gestos que vivimos a lo largo de nuestra vida y que nos indican que somos dignos a ser queridos. Son gestos que nos aportan confianza.

Por esta razón, lo que hay que evitar son frases como “te lo dije” o comportamientos que impiden que las personas gestionen sus fracasos de forma eficaz. Con la indiferencia y las críticas no constructivas se machaca la autoestima y se consigue el efecto contrario. Sabiendo de dónde surge y cómo podemos fomentarla, es importante conocer que la autoestima es flexible y que es necesario fortalecerla para que sea nuestra aliada en la vida.

Cinco ejercicios para fortalecer la autoestima

Para fortalecerla hablaremos de una serie de ejercicios para que nuestra autoestima nos ayude en nuestro camino. La autoestima se convertirá en esa aliada que nos ayudará a pisar con confianza en este camino que es el 2021 y que empieza ahora. Aprender a cuidarnos de nosotros mismos debe ser básico y con estos ejercicios será más sencillo hacerlo:

1. ¿Qué huella queremos dejar en la vida? Seguramente es una pregunta que nos hemos planteado poco. Es importante encontrar nuestro propósito, así le veremos el sentido a muchas cosas de las que hacemos. Este propósito tiene que hacernos feliz, da igual que sea a corto plazo o más largo. No importa si es grande o pequeño. El propósito, que puede ir variando a lo largo de nuestra vida, es lo que va a dar sentido a nuestra vida y es lo que nos ayudará a dejar huella. Si no sabemos cuál es nuestro propósito podemos inspirarnos en aquellas personas que admiramos. Ellas, a través de sus actos en la vida, podrán darnos una respuesta.

2. Aceptarnos ayuda a nuestra autoestima. Es necesario mirarse en el espejo y reconocerse. Para conseguir esto no tenemos que compararnos ni machacarnos, y mucho menos tratarnos mal. Debemos ser justos con nosotros y ser positivos, porque cada vez que te humillas machacas tu autoestima y el cerebro se lo acaba creyendo. Aprender a verbalizar aquellas cosas buenas que ves en ti ayudará a tener un buen autoestima.

3. No busques la perfección y baja tu nivel exigencia. Es frustrante vivir la vida así y jamás acabas disfrutando de las cosas. Trabaja con límites de calidad para revisar lo que haces. Por ejemplo, si escribes un email, revísalo máximo dos veces. Cometer un error no infravalora la persona. De los errores también se aprende.

4. ¿Cuál es la visión que tienes de ti? Para saber cómo te ves probablemente necesites realizar este sencillo ejercicio. Escribe 30 veces la frase “yo soy” y complétala con valores y características que te definan. Analiza estas descripciones y valora lo que quieres cambiar. Si te salen más adjetivos negativos que positivos puede deberse a que no reconocemos aquello en lo que somos brillantes. Estamos entrenados en lo negativo, lo que nos hace vernos con una visión negativa de nosotros mismos. Cambiemos esa visión que tenemos a través de un diario de éxito que nos permita ver las cosas de las que nos sentimos orgullosos día tras día.

5. Cambia la idea de lo que es felicidad. Las personas con la autoestima baja creen que no merecen ser felices y esto no es cierto. Todos merecemos tener una buena vida, con momentos buenos y momentos malos. Hay que olvidarse del síndrome del impostor y disfrutar esos momentos que uno se merece. La felicidad se la merece todo el mundo y para conseguirla es necesario disfrutar de los bajones y de los momentos buenos. No podemos huir de los problemas. Hay que aceptarlos o afrontarlos. Ser feliz depende en gran parte de uno.

¿Por qué es importante trabajar nuestra autoestima? Porque la autoestima nos ayuda a tener la vida que deseamos vivir y por eso debe uno de los propósito del año.

