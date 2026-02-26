Casi el 70% de la población cree que la prostitución es una forma de violencia contra la mujer

Casi el 70% de los españoles cree que la prostitución es una forma de violencia contra las mujeres, un porcentaje que supera el 75% entre la población femenina. Más de un 79% se muestra bastante o muy de acuerdo con la afirmación de que la prostitución pone en riesgo la dignidad de las personas que se prostituyen y supera el 75% la opinión de quienes piensan que la mayor parte de las mujeres prostituidas son víctimas de explotación sexual.

Más de tres cuartas partes considera que la prostitución no es un trabajo "como otro cualquiera" y roza el 80% el porcentaje de los que rechazan la idea de que es "una forma de ejercer la libertad sexual".

Son datos que muestran el amplio rechazo de la prostitución en la sociedad y que se desprenden de la encuesta que han realizado el Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (DGVG) y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), con el objetivo de analizar las percepciones sociales sobre la prostitución y la pornografía, así como comprender cómo la ciudadanía valora sus riesgos, impactos y consecuencias en términos de igualdad, seguridad y derechos humanos.

En la presentación del informe, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha destacado que la gran mayoría de la sociedad vincula la prostitución a la violencia contra las mujeres y que ha hablado de "desigualdad estructural" para señalar que la prostitución está "atravesada por la pobreza, coerción y vulnerabilidad".

La mayoría aboga por castigar a quienes pagan por sexo Los encuestados defienden castigar a quienes pagan por sexo y a quienes se lucran por la prostitución ajena, pero no a las mujeres prostituidas, y creen que podría ser una medida eficaz para su erradicación. Así, casi la mitad de quienes consideran que hay que imponer castigos a quienes pagan o se lucran consideran que esa conducta debería acarrear sanciones educativas y económicas. Por lo que respecta a aquellos que se lucran con la actividad sexual ajena, la pena de cárcel es la medida más mencionada, con un 82,4 %. El grueso de la población, un 85,6%, estima que castigar a proxenetas contribuiría a reducir la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Este estudio, realizado a partir de 10.019 entrevistas, analiza actitudes, creencias y valoraciones de la ciudadanía en torno a la percepción de la pornografía y las medidas consideradas adecuadas para prevenirla y erradicarla; la exposición digital a contenidos sexuales y la victimización por difusión o uso no consentido de imágenes sexuales -incluidas las generadas con inteligencia artificial (IA). La secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, María Guijarro, cree que los resultados de este estudio ponen de manifiesto que el modelo abolicionista por el que aboga el Gobierno queda avalado por la sociedad española. "La libertad individual no existe bajo la prostitución", ha aseverado Guijarro, que ha añadido que "cuando existe una salida para estas mujeres prostituidas, la eligen" y para ello esta salida debe ir acompañada de acceso a la vivienda y al empleo, de apoyo psicológico y de un acompañamiento integral.

El 82% cree que pagar por sexo es "propio de hombres" El 82 % de la población cree que pagar para mantener relaciones sexuales es un comportamiento más propio de los hombres, al igual que el visionado de la pornografía. Mientras que el ejercicio de la prostitución es concebido como un comportamiento más propio de las mujeres. Sexo 24 horas, a un clic: así funcionan los anuncios y reseñas de la prostitución en internet Lucía Montilla Al 63 % de la población le parecería mal que un hombre de su familia pagase por mantener relaciones sexuales. Un rechazo que es más marcado entre las mujeres, situándose en el 71,1 % en su caso. Y del análisis de la DGVG y el CIS se desprende que existe un claro rechazo de las mujeres a mantener una relación de pareja con una persona que pague por mantener relaciones sexuales, con un 91,2% que afirman no tener ninguna disposición. La ciudadanía percibe la prostitución como un fenómeno estrechamente vinculado a la vulnerabilidad socioeconómica y a la violencia. Así, siete de cada diez personas encuestadas piensan que las mujeres que están en situación de prostitución lo están por necesidad económica, mientras un 41,5 % considera que son forzadas a ello.