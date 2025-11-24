Casi uno de cada tres jóvenes en España ve legítimo ganar dinero vendiendo contenido sexual en plataformas digitales
- Más del 71% no identifica la venta de contenido sexual en Internet como una forma de explotación
- El 42% ha visto videos sobre cómo ganar dinero con contenido sexual, según Save the children
Más del 71% de los y las jóvenes no identifica la venta de contenido sexual en Internet como una forma de explotación y en el caso de los chicos, esta cifra supera el 75%, lo que revela una preocupante falta de conciencia sobre la violencia y la desigualdad de género que subyacen a estas prácticas. Cerca del 30% de los jóvenes encuestados cree que quienes venden este contenido ganan "mucho dinero", y un 32,3% opina que es una forma legítima de generar ingresos.
Son datos del informe 'La trampa de la autoexposición' publicado este lunes por la organización Save the Children y que analiza las dinámicas de explotación sexual en el entorno digital y las plataformas que las facilitan.
Así, el estudio evidencia que plataformas como OnlyFans o las webs de sugar dating están contribuyendo a redefinir la explotación sexual en el entorno digital y a cómo es percibida por los y las adolescentes. Estas plataformas, aunque se presenten como espacios de autonomía o emprendimiento, en realidad reproducen lógicas de la pornografía y a la prostitución y, por tanto, vinculadas a la explotación sexual, alerta el informe.
La investigación se centra en la vinculación de la infancia y la adolescencia con las conductas de autoexposición sexual digital y las plataformas que la facilitan. El término autoexposición sexual digital se refiere a aquellas situaciones en las que parece que son las propias niñas, niños o adolescentes quienes inician o realizan actividades sexuales en espacios digitales a cambio de un beneficio percibido (ya sea económico, material, emocional o simbólico). Esta percepción de "iniciativa propia", dice Save the children, "invisibiliza las presiones, desigualdades y dinámicas de poder que condicionan realmente estas conductas, y también que el consentimiento no es válido".
El 42% ha visto vídeos sobre cómo ganar dinero con contenido sexual
Cuatro de cada diez jóvenes ha reconocido que, antes de los 18 años, ha visto vídeos sobre cómo ganar dinero en plataformas digitales vendiendo contenido sexual y un 2,5% ha afirmado haberlo hecho a cambio de algún tipo de compensación económica o regalo.
Además, un "preocupante" 14,4% respondió haber conocido a alguien que lo había hecho, lo que implica que uno de cada siete jóvenes conoce a una víctima de esta forma de explotación sexual. Esto implica que 1 de cada 40 jóvenes ha vivido una experiencia directa de explotación sexual digital antes de los 18 años.
Más del 45% de los chicos y del 49% de las chicas encuestadas se encontraron, siendo menores de edad, publicidad en redes sociales que hablaba del 'sugar dating' como algo positivo.
Las plataformas de 'sugar dating' se presentan como una relación contractual entre un hombre adulto, con recursos y generalmente mayor de 50 años (al que se denomina 'sugar daddy'), y una chica joven ('sugar baby'), basada en el intercambio de compañía o de relaciones sexuales a cambio de dinero, regalos u otros beneficios materiales.
E fenómeno de la sobreexposición sexual digital de la infancia y la adolescencia es una forma de explotación sexual, presentándose bajo discursos de supuesta voluntariedad o empoderamiento, explica el informe de Save The Children, que recalca que la Guardia Civil y la Policía Nacional han identificado estas plataformas como una puerta de entrada a la prostitución.
"Los riesgos son graves, desde el abuso y acoso sexual online, la extorsión y el ciberacoso, hasta la captación por redes de trata. A las chicas les enseña que su valor depende de su sexualización y a los chicos les consolida una masculinidad basada en el control", advierte la directora de Influencia y Desarrollo Territorial de Save the Children, Catalina Perazzo.
Save The Children pide por ello al Gobierno que el nuevo proyecto de Ley Orgánica de protección de menores en entornos digitales legisle para que todas las plataformas establezcan de forma obligatoria sistemas de verificación de edad y control de contenidos y haya una prohibición de la publicidad de estos espacios digitales. También que incorpore una educación obligatoria que ayude a los adolescentes a identificar los riesgos y construir relaciones sanas e igualitarias