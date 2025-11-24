Casi uno de cada tres jóvenes en España ve legítimo ganar dinero vendiendo contenido sexual en plataformas digitales

Más del 71% de los y las jóvenes no identifica la venta de contenido sexual en Internet como una forma de explotación y en el caso de los chicos, esta cifra supera el 75%, lo que revela una preocupante falta de conciencia sobre la violencia y la desigualdad de género que subyacen a estas prácticas. Cerca del 30% de los jóvenes encuestados cree que quienes venden este contenido ganan "mucho dinero", y un 32,3% opina que es una forma legítima de generar ingresos.

Son datos del informe 'La trampa de la autoexposición' publicado este lunes por la organización Save the Children y que analiza las dinámicas de explotación sexual en el entorno digital y las plataformas que las facilitan.

Así, el estudio evidencia que plataformas como OnlyFans o las webs de sugar dating están contribuyendo a redefinir la explotación sexual en el entorno digital y a cómo es percibida por los y las adolescentes. Estas plataformas, aunque se presenten como espacios de autonomía o emprendimiento, en realidad reproducen lógicas de la pornografía y a la prostitución y, por tanto, vinculadas a la explotación sexual, alerta el informe.

La investigación se centra en la vinculación de la infancia y la adolescencia con las conductas de autoexposición sexual digital y las plataformas que la facilitan. El término autoexposición sexual digital se refiere a aquellas situaciones en las que parece que son las propias niñas, niños o adolescentes quienes inician o realizan actividades sexuales en espacios digitales a cambio de un beneficio percibido (ya sea económico, material, emocional o simbólico). Esta percepción de "iniciativa propia", dice Save the children, "invisibiliza las presiones, desigualdades y dinámicas de poder que condicionan realmente estas conductas, y también que el consentimiento no es válido".