Precampanadas 2026 desde la Puerta del Sol: Tómate las uvas con Inés Hernand, Miguel Maldonado y Aitor Albizua
- ¿Tienes ganas de las uvas? Pues ensaya para el 31 de diciembre con los tres presentadores
- Sigue en directo las Precampanadas 2026 desde la Puerta del Sol
Quién no tiene ganas del 31 de diciembre. Sobre todo de hacer un balance de lo bueno y malo como cantaba Mecano y pensar en todo lo vivido en 2025. Si eres de ese tipo de personas que te encanta hacer un ensayo antes de un gran evento, esto que te contamos a continuación, es perfecto para ti. Y si no, es el momento perfecto para pasar entre amigos y hacer una predespedida de año. Para ello contaremos con los mejores maestros de ceremonias desde la mismísima Puerta del Sol de Madrid este martes 30 de diciembre a partir de las 23.30 horas en La 2 de TVE y en streaming a través de RTVE Play: Miguel Maldonado (Entrevista D'Or con Miguel Maldonado), Inés Hernand (Exprés con Inés y Exceso de equipaje) y Aitor Albizua (Cifras y letras). ¡Algo inédito que pasa por primera vez en RTVE! Así que yo que tú no me lo perdería.
Pero antes de despedir este 2025, tu otra cita es Open Play, el nuevo canal digital de RTVE Play. Este 30 de diciembre, el espacio que presentan Ángela Fernández y Lara Palma, acompañadas como siempre por su inseparable Taka, te propone un plan cargado de actuaciones musicales en lenguas cooficiales (gallego, euskera y catalán) de Ortiga, Suu y Janus Lester y sketches de humor de los grandes rostros de Open Play. Héctor de Miguel ha recibido un regalo a traición de Marina Lobo, la coordinadora de guion de su programa de radio; Miguel Maldonado ha sido asediado por María Patiño y Kiko Matamoros; e Ignatius Farray ha tratado de explicarnos de dónde salía el nombre de su programa Un nuevo sendero hacia el manantial y por qué no creía en la IA. Laura del Val y Marta Riesco explicaron, con un lenguaje actual para que lo entendiera todo el mundo, qué se celebraba realmente en Navidad. Todo esto estuvo coronado con una invitada estrella de última hora, Yurena. Si te lo has perdido, te lo dejamos, a continuación para que puedas revivirlo.
También hemos podido disfrutar de un programa muy especial de Al cielo con ella de Henar Álvarez. La presentadora madrileña ha tirado la casa por la ventana y ha querido contar con dos personas que saben muy bien de despedir el año: Lalachus y José Mota. También ha tenido sitio para la música con el grupo Califato¾, Falete, La Pili y el Coro Azahar de Cantillana, que han enseñado cómo montar una buena juerga navideña con cante y baile.
Sigue en directo las Precampanadas más gamberras
-
23:26
¡Jo, mañana último día del año! Hoy hacemos un ensayo con Inés Hernand, Miguel Maldonado y Aitor Albizua, pero el 31 de diciembre tienes una cita con Chenoa y Estopa: el pegamento de España. Aunque el grupo de Cornellá prefiere definirse como el sándwich o el queso de los macarrones, como expresaron en Open Play justo después de que se diera a conocer que iban a ser los presentadores de las campanadas junto a la presentadora de grandes formatos de éxitos de esta casa como Dog House o The Floor. Este trío promete convertir las Campanadas de RTVE en 2025 en una auténtica fiesta, con música, naturalidad, simpatía y humor. Un evento único para despedir el año que no te puedes perder este miércoles 31 de diciembre a partir de las 23.40 horas (hora peninsular) desde la Puerta del Sol de Madrid.
-
23:17
¡Oye que Rosalia visitó La Revuelta! Ahora mismo La 1 de TVE está emitiendo la entrevista que le hizo David Broncano donde hay hasta un cameo de Pedro Almodóvar. La catalana se lo pasó en grande, tanto que hasta le echó un pulso al presentador. También explicó que se quedó a gusto con el beef de su canción "La Perla". ¿Para quién irá dirigida? ¡Nos da igual! Te dejamos, a continuación, la entrevista para que la veas cuándo y dónde tú quieras desde la mejor plataforma: RTVE Play
-
23:13
Unas promos que no dejaron indiferente a nadie. Que si San Sebastián, Pedraza, Granada. Un sinfín de ciudades del que se desconocían los motivos de su elección. Solo había un mensaje que las acompañaba: "Este año LOS MÁS GRANDES lo celebran contigo". Las redes sociales empezaron a especular: ¿Será un concierto de La Oreja de Van Gogh? ¿Pistas de los presentadores de las campanadas? Finalmente, fue en la retransmisión del Sorteo Extraordinario de la Lotería de la Navidad cuándo se descubrió el gran misterio: "Otro gordo, en este caso muchísimo más musical, llega a RTVE una Nochevieja histórica en la que vamos a dar el pistoletazo de salida a La Casa de la Música en un año muy especial para esta casa que es el 70 cumpleaños de Televisión Española. ¿Y cómo lo vamos a hacer?", expresó la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre. Aquí te contamos todo para no perderte desde la actuación de Shakira hasta el estreno mundial del nuevo single de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero
-
23:10
La Nochevieja es sinónimo de José Mota. Este año, el cómico manchego celebra sus Bodas de plata en RTVE haciendo su particular especial. El nombre no tiene desperdicio alguno: El juego del camelar. Antes de ponerse "manos a la obra", Mota ha visitado el especial de Al cielo con ella y ha confesado algo increíble: La surrealista anécdota de José Mota en el urólogo: "El fin del mundo está llegando". ¿Qué le mandarían hacer?
-
23:07
Héctor de Miguel también se ha sumado a este gran proyecto que es Open Play. El cómico tiene un programa de cocina y por él han pasado grandes rostros como David Broncano, Eva Hache, Irene Montero o Mikel Iturriaga. En el especial de Navidad su gran conocida Marina Lobo le ha hecho una pequeña encerrona para que diese un discurso. ¿No lo has visto?
-
23:03
Miguel Maldonado también tiene su videopodcast: Entrevista D'or. Ayer tuvo la oportunidad de qué fuese al programa Iñaki Gabilondo. La leyenda del periodismo y Maldonado charlan sobre las 'sacudidas colosales' de la historia reciente de España, desde el 23F a la figura del rey emérito. Y debaten sobre esos jóvenes que 'añoran' el franquismo sin haberlo sufrido. En la gala especial de Open Play, lo han visitado María Patiño y Kiko Matamoros. ¡Así ha sido ese momentazo!
-
22:59
¿No sabías que Ignatius Farray tiene un videopodcast en RTVE Play? ¡Conoce Un nuevo sendero hasta el manantial! En la gala especial de Navidad de Open Play, el comediante ha explicado el nombre que seleccionó para su espacio en Open Play y su relación con la famosa inteligencia artificial
-
22:54
Lalachus, según confiesa, nunca pensó que podría ganarse la vida con su desparpajo y su humor. Pero sí, ha llegado muy lejos y no para de trabajar. En la charla con su amiga y compañera Henar Álvarez en Al cielo con ella, la cómica cuenta cómo no era capaz de dejar su trabajo en la recepción, a pesar de empezar a tener mucho éxito con esto del humor. “Mis padres han trabajado muchísimo, entonces, dejar un trabajo estable para dedicarte a… no se sabe qué, era una cosa que no podía pensar”. ¡Disfruta de la entrevista completa en RTVE Play!
-
22:36
¡Open Play también ha hecho su especial de Navidad! Ángela Fernández y Lara Palma, junto a su inseparable Taka, se han vestido de gala y han tirado la casa por la ventana. Se metieron en la piel de Glinda y Elphaba para cantar su particular "Popular" y han recibido a un sinfín de invitados: Héctor de Miguel, Ignatius Farray, Miguel Maldonado, Laura del Val y Marta Riesco, entre otros. ¿No has llegado a tiempo? Tranqui, aquí te dejamos el enlace para que lo visualices.
-
22:34
Antes de conectar, puedes ir preparando el cuenco con las uvas. Aunque si eres supersticioso o supersticiosa, puedes hacerlo esta noche con lacasitos, gusanitos, nueces… ¡Lo que se te ocurra! Para amenizar la espera ponte Al cielo con ella con Henar Álvarez. La madrileña va a cerrar 2025 con dos invitados que son imprescindibles en esta gran noche: José Mota y Lalachus. ¡Si te lo pierdes, recuerda que lo puedes ver en RTVE Play!
-
22.33
¡Buenas noches! No queda nada para despedir 2025, poco más de 24 horas. Esta noche es muy especial porque muchas personas les encanta hacer un pequeño ensayo antes de las uvas y que mejor forma que hacerlo con Inés Hernand, Aitor Albizua y Miguel Maldonado. Los presentadores de las Precampanadas están de camino a la Puerta del Sol. A partir de las 23.40 horas en La 2, Canal 24 horas, Teledeporte y en RTVE Play.