Precampanadas 2026 desde la Puerta del Sol: Tómate las uvas con Inés Hernand, Miguel Maldonado y Aitor Albizua

Quién no tiene ganas del 31 de diciembre. Sobre todo de hacer un balance de lo bueno y malo como cantaba Mecano y pensar en todo lo vivido en 2025. Si eres de ese tipo de personas que te encanta hacer un ensayo antes de un gran evento, esto que te contamos a continuación, es perfecto para ti. Y si no, es el momento perfecto para pasar entre amigos y hacer una predespedida de año. Para ello contaremos con los mejores maestros de ceremonias desde la mismísima Puerta del Sol de Madrid este martes 30 de diciembre a partir de las 23.30 horas en La 2 de TVE y en streaming a través de RTVE Play: Miguel Maldonado (Entrevista D'Or con Miguel Maldonado), Inés Hernand (Exprés con Inés y Exceso de equipaje) y Aitor Albizua (Cifras y letras). ¡Algo inédito que pasa por primera vez en RTVE! Así que yo que tú no me lo perdería.

Pero antes de despedir este 2025, tu otra cita es Open Play, el nuevo canal digital de RTVE Play. Este 30 de diciembre, el espacio que presentan Ángela Fernández y Lara Palma, acompañadas como siempre por su inseparable Taka, te propone un plan cargado de actuaciones musicales en lenguas cooficiales (gallego, euskera y catalán) de Ortiga, Suu y Janus Lester y sketches de humor de los grandes rostros de Open Play. Héctor de Miguel ha recibido un regalo a traición de Marina Lobo, la coordinadora de guion de su programa de radio; Miguel Maldonado ha sido asediado por María Patiño y Kiko Matamoros; e Ignatius Farray ha tratado de explicarnos de dónde salía el nombre de su programa Un nuevo sendero hacia el manantial y por qué no creía en la IA. Laura del Val y Marta Riesco explicaron, con un lenguaje actual para que lo entendiera todo el mundo, qué se celebraba realmente en Navidad. Todo esto estuvo coronado con una invitada estrella de última hora, Yurena. Si te lo has perdido, te lo dejamos, a continuación para que puedas revivirlo.

También hemos podido disfrutar de un programa muy especial de Al cielo con ella de Henar Álvarez. La presentadora madrileña ha tirado la casa por la ventana y ha querido contar con dos personas que saben muy bien de despedir el año: Lalachus y José Mota. También ha tenido sitio para la música con el grupo Califato¾, Falete, La Pili y el Coro Azahar de Cantillana, que han enseñado cómo montar una buena juerga navideña con cante y baile.