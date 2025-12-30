Lalachus, sobre el parón de Andreu Buenafuente: "Se tiene que parar, llevamos un trote intenso"

Lalachus, según confiesa, nunca pensó que podría ganarse la vida con su desparpajo y su humor. Pero sí, ha llegado muy lejos y no para de trabajar. En la charla con su amiga y compañera Henar Álvarez en Al cielo con ella, la cómica cuenta cómo no era capaz de dejar su trabajo en la recepción, a pesar de empezar a tener mucho éxito con esto del humor. “Mis padres han trabajado muchísimo, entonces, dejar un trabajo estable para dedicarte a… no se sabe qué, era una cosa que no podía pensar”. Asegura que, a pesar de los miedos que puedan generar los nuevos proyectos, prefiere intentarlo y ver qué pasa, a quedarse en casa sin probar.

Trabaja en La Revuelta, va a copresentar el Benidorm Fest y ha trabajado en el Grand Prix, entre otras muchas cosas. Precisamente, colaborar el programa del verano que presenta Ramón García dice que la emocionó mucho. “Me emocioné mogollón porque verme con la tesitura de un programa con el que he crecido, de repente estar allí… pues lloré. Me salió llorar, me emocioné”, confiesa Lalachus.

La persiguieron los paparazzis Lo de presentar las Campanadas junto a David Broncano fue, sin duda, un momentazo para ella. Recuerda cómo los periodistas la persiguieron con la esperanza de descubrir cuál iba a ser el vestido que iba a llevar esa noche, aunque al final no lo consiguieron. "Compré el pan y acelgas", comenta divertida. Hablando de la Nochevieja, la humorista no deja pasar la oportunidad para enseñarle a Henar el baile que se ha inventado, al ritmo de la música del Chiquilicuatre. Además, cuenta con la colaboración de Tamara García Romero, la humorista que triunfa en redes sociales. Te dejamos la letra por si quieres practicar: La Nochevieja mola un montón, se come bien de uvas y tiene cotillón Ponte bragas rojas, come 'letejitas' y cuando termines te tomas la copita y se baila así: 1. El carrillón 2. Vienen los cuartos 3. Las Campanadas 4. Luego el fiestón…