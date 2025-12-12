Víctor Manuel y Valeria Vegas, invitados este domingo en 'Al cielo con ella'

‘Al cielo con ella’ recibe esta semana a un mito: el cantante Víctor Manuel, y una mitómana: la periodista y escritora Valeria Vegas. La actriz Toni Acosta hará reír en una sección con la que muchas madres se sentirán identificadas. En su monólogo, Henar Álvarez denunciará que cada vez más niñas normalizan el hecho de que se puede ganar dinero mostrando contenido erótico en redes y plataformas.

Víctor Manuel presentará su nuevo disco, ‘Sola a solas conmigo’. Confesará que, gracias a su mujer, Ana Belén, es más feminista y mejor persona. Considera trasnochados a aquellos que cuestionan a la gente de izquierdas con dinero y critica la ola de misticismo que invade el arte: “la considero una tontería, sobre todo porque mi generación quería huir de los curas y la iglesia”.

La segunda invitada, Valeria Vegas, es una mitómana con mayúsculas, tanto que rinde homenaje a sus musas en todos sus trabajos. Lo hizo con los libros sobre Sara Montiel y La Veneno que dieron lugar a dos series de televisión. Ahora pone el foco en las folclóricas, 27 grandes artistas que recoge en su libro ‘Tan flamencas’. Le resulta difícil elegir a su favorita, pero reconoce su fascinación por María Jiménez, la ‘Cenicienta de las folclóricas’.

Toni Acosta vuelve a 'Al cielo con ella'

Toni Acosta volverá al programa y logrará, una vez más, convertir un drama cotidiano en comedia. Confesará que se ha convertido en taxista de su hija y sus amigas, aunque, por el caso que le hacen, parece la conductora fantasma. Más de una madre se verá reflejada en lo que cuenta la colaboradora.

Los Manny Calavera continuarán en su rincón de cantar y soñarán con imitar a Víctor Manuel y seguir cantando cuando hayan cumplido los 70 años.