'Imprescindibles' recuerda a Jesús Hermida en el décimo aniversario de su muerte

‘Imprescindibles’ estrena este domingo ‘Descifrando a Hermida’ un retrato del comunicador dirigido por Esteban Magaz, producción propia de RTVE, que se estrena en el programa con motivo del décimo aniversario de su muerte que se ha cumplido este año. Se estrenó hace un mes en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva.

Jesús Hermida fue uno de los más destacados iconos del periodismo y la comunicación en España. Su manera de expresarse, su distintivo flequillo y su apariencia reminiscente de los actores del cine negro estadounidense contribuyeron, junto con un estilo singular, a que se convirtiera en algo más que una mera referencia informativa en España durante décadas.

Hermida, protagonista de 'Imprescindibles'

Onubense, de origen humilde, la vida de Hermida es un relato de superación en el que brilló sin abandonar sus convicciones y mostrando una vocación inquebrantable por “contar historias y comunicarse con la gente”.

El documental contará con reflexiones del periodista y testimonios de compañeros de profesión, entre ellos, Pedro Piqueras, Iñaki Gabilondo, Nieves Herrero, Andreu Buenafuente, Rosa María Calaf, Carlos G. Hirschfield o Belinda Washington.