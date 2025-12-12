'Versión Española' estrena 'Una vida no tan simple', de Félix Viscarret

‘Versión Española’ estrena ‘Una vida no tan simple’, una comedia dramática protagonizada por Miki Esparbé y el trabajo más personal de su director, Félix Viscarret. El cineasta navarro ha reciclado en esta película numerosos elementos autobiográficos. Completan el reparto Álex García y Ana Polvorosa.

Cayetana Guillén Cuervo recibe a Félix Viscarret, director de ‘Una vida no tan simple’, y a su actor protagonista, Miki Esparbé, que encabeza también el reparto de ‘Frontera’, thriller histórico de Judith Colell, participado por RTVE, ahora en cines.

Félix Viscarret en 'Versión Española' RTVE