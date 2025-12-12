Enlaces accesibilidad
'Versión Española' estrena 'Una vida no tan simple', de Félix Viscarret

  • Cayetana Guillén Cuervo recibe al director de la cinta y a su protagonista, Miki Esparbé
  • Domingo 14 de diciembre, después de ‘Al cielo con ella’ en La 2 y en RTVE Play
Miki Esparbé, Cayetana Guillén Cuervo y Félix Viscarret
PRENSA RTVE

‘Versión Española’ estrena ‘Una vida no tan simple’, una comedia dramática protagonizada por Miki Esparbé y el trabajo más personal de su director, Félix Viscarret. El cineasta navarro ha reciclado en esta película numerosos elementos autobiográficos. Completan el reparto Álex García y Ana Polvorosa.

Cayetana Guillén Cuervo recibe a Félix Viscarret, director de ‘Una vida no tan simple’, y a su actor protagonista, Miki Esparbé, que encabeza también el reparto de ‘Frontera’, thriller histórico de Judith Colell, participado por RTVE, ahora en cines.

Félix Viscarret en 'Versión Española'

‘Una vida no tan simple’

A Isaías (Miki Esparbé), 40 años, le quedan ya lejos los premios obtenidos como prometedor arquitecto. Ahora pasa sus días entre su estudio, donde no para de lamentarse frente a su compañero Nico (Álex García), y el parque donde juegan sus hijos a la salida del colegio. Ahí entabla amistad con Sonia (Ana Polvorosa), otra madre del cole, que le va a enseñar que esto de criar a tus hijos y entrar en la vida adulta no es tan simple. Nunca lo ha sido.

Miki Esparbé en 'Versión Española'

