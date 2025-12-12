'Versión Española' estrena 'Una vida no tan simple', de Félix Viscarret
- Cayetana Guillén Cuervo recibe al director de la cinta y a su protagonista, Miki Esparbé
- Domingo 14 de diciembre, después de ‘Al cielo con ella’ en La 2 y en RTVE Play
‘Versión Española’ estrena ‘Una vida no tan simple’, una comedia dramática protagonizada por Miki Esparbé y el trabajo más personal de su director, Félix Viscarret. El cineasta navarro ha reciclado en esta película numerosos elementos autobiográficos. Completan el reparto Álex García y Ana Polvorosa.
Cayetana Guillén Cuervo recibe a Félix Viscarret, director de ‘Una vida no tan simple’, y a su actor protagonista, Miki Esparbé, que encabeza también el reparto de ‘Frontera’, thriller histórico de Judith Colell, participado por RTVE, ahora en cines.
‘Una vida no tan simple’
A Isaías (Miki Esparbé), 40 años, le quedan ya lejos los premios obtenidos como prometedor arquitecto. Ahora pasa sus días entre su estudio, donde no para de lamentarse frente a su compañero Nico (Álex García), y el parque donde juegan sus hijos a la salida del colegio. Ahí entabla amistad con Sonia (Ana Polvorosa), otra madre del cole, que le va a enseñar que esto de criar a tus hijos y entrar en la vida adulta no es tan simple. Nunca lo ha sido.