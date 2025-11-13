'Versión Española' estrena 'O Corno', de Jaione Camborda

Nuevo estreno en ‘Versión Española’. Este sábado con ‘O Corno’, película de Jaione Camborda ganadora de la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián 2023. Una historia de solidaridad entre mujeres ambientada en la Galicia de 1971.

Con ‘O Corno’, película participada por RTVE, su directora se convirtió en la primera cineasta española en alzarse con el premio del certamen donostiarra. También fue la primera vez que una película hablada en gallego obtenía el galardón.

Cayetana Guillén Cuervo recibe a Jaione Camborda y a la actriz protagonista, Janet Novàs, ganadora de un Premio Goya por este papel como mejor actriz revelación por su interpretación de María.