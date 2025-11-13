'Versión Española' estrena 'O Corno', de Jaione Camborda
- Cayetana Guillén Cuervo recibe en plató a la directora y a su protagonista, Janet Novàs, ganadora de un Goya por este papel
- Sábado 15 de noviembre, a las 22:00 horas en La 2 y en RTVE Play
Nuevo estreno en ‘Versión Española’. Este sábado con ‘O Corno’, película de Jaione Camborda ganadora de la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián 2023. Una historia de solidaridad entre mujeres ambientada en la Galicia de 1971.
Con ‘O Corno’, película participada por RTVE, su directora se convirtió en la primera cineasta española en alzarse con el premio del certamen donostiarra. También fue la primera vez que una película hablada en gallego obtenía el galardón.
Cayetana Guillén Cuervo recibe a Jaione Camborda y a la actriz protagonista, Janet Novàs, ganadora de un Premio Goya por este papel como mejor actriz revelación por su interpretación de María.
‘O Corno’
Illa de Arousa, 1971. María se gana la vida recogiendo marisco. También es conocida en la isla por asistir a otras mujeres en el parto con especial dedicación y cuidado. Tras intentar ayudar a una joven en apuros, María ve cómo su vida arde en llamas y tiene que huir de las autoridades en un peligroso viaje que le hará luchar por su supervivencia.