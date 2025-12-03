La extorero Cristina Sánchez, este viernes en 'Plano General'

La extorero Cristina Sánchez, que acaba de publicar sus memorias bajo el título de 'Mujer y torero', es la invitada de esta semana en ‘Plano General', el programa de entrevistas que dirige y presenta Jenaro Castro en TVE. Defiende la tauromaquia ante los ataques externos, porque "si en algún sitio me he sentido libre ha sido delante de un toro". También revela que el día más feliz de su vida fue su reaparición en una corrida benéfica en Cuenca delante de sus hijos.

Cristina Sánchez pide "comprensión para ser capaces de escucharnos", y siente que "todo lo que politiza se termina ensuciando, aunque no lo han conseguido con la tauromaquia". La extorero y apoderada, colaboradora habitual de los medios de comunicación, recuerda que "en la profesión del toro se vive y se muere de verdad". Afirma que se siente “una mujer libre que no es sumisa”, y dedica un párrafo emocionante al recuerdo de su padre, ya fallecido.

La extorero Cristina Sánchez en 'Plano General' RTVE

Cristina Sánchez considera a Morante de la Puebla el más grande de los últimos tiempos, dice que su gran virtud "es la capacidad de superación" y reconoce que su mayor defecto "es perder los nervios con facilidad".

La extorero y ahora escritora se somete a todas las secciones del programa: La semblanza (dedicada al aspecto biográfico y profesional de los invitados en la que participa José Luis de los Reyes, extorero y amigo de Cristina Sánchez), Sala prensa (en la que los personajes hablan de asuntos de actualidad), En un rincón del alma (relativa al aspecto humano de nuestros entrevistados), Primer plano (en la que el personaje se somete a un test de actualidad, reflejos e ingenio) y El muro (en la que el personaje entrevistado nos deja una frase firmada de su puño y letra como filosofía de su propia personalidad).