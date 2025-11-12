El cocinero David de Jorge, este viernes en 'Plano General'

El cocinero David de Jorge es el invitado de esta semana en' Plano General', el programa de entrevistas que dirige y presenta Jenaro Castro en TVE. El chef y comunicador de moda proclama que su lema es "paz y trabajo", al tiempo que pide "un esfuerzo para escucharnos más y ponernos en el pellejo del vecino". David de Jorge confiesa que no vota porque se considera "huérfano político y no se siente representado". La entrevista ha sido grabada en el Mercado de San Miguel, con la participación de Martín Berasategui.

El cocinero y socio de Martin Berasategui entiende que "la cocina es necesaria para vivir y celebrar la vida, pues la vida se celebra en la mesa". Como experto, David de Jorge recomienda no excedernos en las fiestas, si bien él padece "el defecto del exceso". "Hay que comer poco y muy bien", aconseja el chef vasco, quien condena "la ayuda médica para adelgazar". De Jorge se reconoce como "un pesimista profesional que no piensa en el futuro". Y define a Ferran Adrià como "un pesado y un pelma, aunque sea un genio".

El cocinero David de Jorge en 'Plano General' RTVE

Para David de Jorge, "el populismo es un ascazo". El cocinero siente que "la mitad de lo que estás haciendo va a manos de esos desalmados que nos están aguando la sobremesa".

De Jorge se somete a todas las secciones del programa: La semblanza (dedicada al aspecto biográfico y profesional de los invitados en la que participa su amigo Martin Berasategui, el cocinero con más estrellas Michelín), Sala prensa (en la que los personajes hablan de asuntos de actualidad), En un rincón del alma (relativa al aspecto humano de nuestros entrevistados), Primer plano (en la que el personaje se somete a un test de actualidad, reflejos e ingenio) y El muro (en la que el personaje entrevistado nos deja una frase firmada de su puño y letra como filosofía de su propia personalidad).