'Plano General' recibe al médico y conferenciante Mario Alonso Puig

El médico Mario Alonso Puig, conferenciante de éxito y considerado el experto de moda en España en motivación y liderazgo, es el invitado de esta semana en 'Plano General', el programa de entrevistas que dirige y presenta Jenaro Castro. El doctor Alonso Puig considera que "el amor cura, pese a que muchas veces no nos consideramos merecedores de ser felices y saboteamos nuestro propio éxito cuando tenemos el deber de darnos una segunda oportunidad".

Mario Alonso Puig RTVE

El experto en desarrollo personal subraya que "la cruz con la que no debe cargar nunca un ser humano es creerse un ser indigno". Alonso Puig afirma que "el origen del sufrimiento humano es ese egocentrismo del siglo XXI que nos convierte en materialistas e individualistas y nos aleja de los demás y de la Naturaleza". Este médico, reconvertido en entrenador motivacional y conferenciante, entiende que "los políticos son servidores públicos de las personas, por lo que deben buscar el bien general de todos".

Para el doctor "una democracia que no favorezca la libertad no es democracia", y considera que "el miedo es la semilla malvada de la polarización". Alonso Puig se somete a todas las secciones del programa: La semblanza (dedicada al aspecto biográfico y profesional de los invitados en la que participa su hermano Juan Ignacio Alonso Puig), Sala Prensa (en la que los personajes hablan de asuntos de actualidad), En un rincón del alma (relativa al aspecto humano de nuestros entrevistados), Primer Plano (en la que el personaje se somete a un test de actualidad, reflejos e ingenio) y El muro (en la que el personaje entrevistado nos deja una frase firmada de su puño y letra como filosofía de su propia personalidad).