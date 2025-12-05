El true crime llega este sábado a 'Cachitos de hierro y cromo'

Este sábado, el true crime llega a 'Cachitos de hierro y cromo' en forma de canciones que en este capítulo recobrarán un papel clave: se convertirán en los únicos testimonios que ayudarán a resolver una investigación criminal. Con Ángel Carmona al frente del caso, llega el momento de alumbrar el lado oscuro de la noche.

Y es que no todo podían ser fiestas. Al detective de confianza del programa, Ángel Carmona, le toca trabajar este sábado por la noche si quiere detener al o la culpable. Se ha cometido un crimen en 'Cachitos de hierro y cromo' y no es un crimen cualquiera. Tam Tam Go asegura que se ha cometido un 'Crimen pasional' y Burning cree que 'Esto es un atraco', aunque La Unión sostiene que 'Fueron los celos' el verdadero motivo. Por si no fuera poco, Mecano también se moja y testifica que el modus operandi ha sido una 'Cruz de navajas'.

Ángel Carmona, nuevo detective de 'Cachitos de hierro y cromo' JOSEP ECHABURU

La investigación marcha como la seda, ya que testigos no faltan, pero ¿quién miente y quién dice la verdad? Porque 'Diez años en Sing Sing' no son para tomárselo a broma y hay que encontrar al culpable antes de que se suba en 'Un velero llamado libertad'. Habrá que analizar todas las pruebas para ver si Nino Bravo se queda 'Libre' de toda culpa, aunque la etiqueta de 'Matador' ahora mismo recae en Los Fabulosos Cadillacs.

Este sábado, en la nueva entrega de ‘Cachitos de hierro y cromo’, el crimen, los motivos, las víctimas, los delincuentes y el castigo estarán unidos en canciones que todo el mundo conoce.

'Cachitos de hierro y cromo' es un programa de producción propia, presentado por Ángel Carmona y dirigido por Marc Barbena. #CachitosTrueCrime cuenta con el guion de Elena Beltrán.