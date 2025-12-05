Muriel Romero, directora de la Compañía Nacional de Danza, presenta su último proyecto, 'NumEros', en 'Atención Obras'
- Sábado 6 de diciembre, a las 18:50 horas en La 2 y RTVE Play
Cayetana Guillén Cuervo entrevista esta semana en ‘Atención Obras’ a Muriel Romero, directora de la Compañía Nacional de Danza. Es la tercera mujer que la dirige después de María de Ávila en 1983 y Maya Plisétskaya en 1987.
En el programa, Muriel Romero explicará en detalle el último proyecto de la Compañía Nacional de Danza: ‘NumEros’, que se estrena el próximo 11 de diciembre en el Teatro de la Zarzuela de Madrid y al que el equipo de ‘Atención Obras’ tuvo la oportunidad de acercarse durante los ensayos. El programa de ‘NumEros’ lo conforman tres obras de grandes coreógrafos: Georges Balanchine, William Forsythe y Jacopo Godani.
A lo largo de la entrevista y de la mano del Archivo de RTVE recorrerán algunos de los momentos de su trayectoria profesional en el mundo de la danza. Muriel Romero entró en la Compañía Nacional de Danza con 16 años y tiempo después llegó a ser primera figura del Ballet de la Ópera de Munich. También hablará de su interés en la unión de tecnología y danza y en cómo lograr que el movimiento genere sonidos.
Con ella, se proyectará un reportaje de la guitarrista y compositora flamenca Mercedes Luján, que acaba de editar su primer disco titulado: ‘Origen y revolución’. En él, propone un viaje desde las raíces hasta la modernidad.
Vídeo arte y agenda cultural
‘Atención Obras’ se acercará al Museo Thyssen-Bornesmiza, donde el reconocido artista británico John Akomfrah presenta su trabajo más ambicioso y experimental hasta la fecha: un conjunto de videoinstalaciones que sumergen al espectador en una experiencia visual y sonora que invita al despertar.
Además de la agenda con propuestas culturales, esta semana el programa despedirá con el ‘Festival NEU’ que contará en su programación con artistas como María Hein.