Muriel Romero, directora de la Compañía Nacional de Danza, presenta su último proyecto, 'NumEros', en 'Atención Obras'

Cayetana Guillén Cuervo entrevista esta semana en ‘Atención Obras’ a Muriel Romero, directora de la Compañía Nacional de Danza. Es la tercera mujer que la dirige después de María de Ávila en 1983 y Maya Plisétskaya en 1987.

En el programa, Muriel Romero explicará en detalle el último proyecto de la Compañía Nacional de Danza: ‘NumEros’, que se estrena el próximo 11 de diciembre en el Teatro de la Zarzuela de Madrid y al que el equipo de ‘Atención Obras’ tuvo la oportunidad de acercarse durante los ensayos. El programa de ‘NumEros’ lo conforman tres obras de grandes coreógrafos: Georges Balanchine, William Forsythe y Jacopo Godani.

A lo largo de la entrevista y de la mano del Archivo de RTVE recorrerán algunos de los momentos de su trayectoria profesional en el mundo de la danza. Muriel Romero entró en la Compañía Nacional de Danza con 16 años y tiempo después llegó a ser primera figura del Ballet de la Ópera de Munich. También hablará de su interés en la unión de tecnología y danza y en cómo lograr que el movimiento genere sonidos.

Muriel Romero en el plató de 'Atención Obras'

Con ella, se proyectará un reportaje de la guitarrista y compositora flamenca Mercedes Luján, que acaba de editar su primer disco titulado: ‘Origen y revolución’. En él, propone un viaje desde las raíces hasta la modernidad.