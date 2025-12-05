'En Primicia' entrevista esta semana a Ignacio Escolar

‘En Primicia’, presentado por Lara Siscar, entrevista a Ignacio Escolar, un periodista que lleva años sacudiendo los cimientos de la política nacional y destapando escándalos de corrupción desde distintos medios.

La innovación, la investigación y la independencia están en el ADN de este profesional. En 2015, se convirtió en el periodista al que Francisco Correa, líder de la trama Gürtel, confió la confesión íntegra de sus delitos. Una gran exclusiva que Escolar recordará desde el hotel de Madrid donde tuvo su primer encuentro con el empresario.

El periodista Ignacio Escolar, invitado de 'En Primicia' RTVE

El programa recordará también su efímera faceta musical como teclista de Meteosat; el enorme éxito de su blog Escolar.net; y su elección en 2007 para encabezar el lanzamiento de Público, donde con solo 31 años se convirtió en uno de los directores más jóvenes de nuestra historia.

Escolar visitará, junto a Lara Siscar, la redacción de elDiario.es que, desde su lanzamiento en 2012, desarrolla un exitoso modelo de suscripción, además de sacar a la luz exclusivas como las tarjetas black o el master de Cristina Cifuentes. Por último, junto con su padre, el también periodista Arsenio Escolar, protagonizará un cara a cara en el que recordarán la época en la que, además de familia, se convirtieron en competidores.