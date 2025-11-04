'En Primicia' recibe esta semana a Pedro Piqueras

Lara Siscar entrevista ‘En Primicia’ a Pedro Piqueras, una de las figuras más emblemáticas y respetadas del periodismo televisivo en nuestro país. Su estilo sereno y cercano le ha convertido en un rostro imprescindible para los espectadores durante décadas.

Piqueras repasará los capítulos más importantes de su vida, incluida su desconocida faceta como cantautor de protesta en los años 70. Uno de los momentos más difíciles de su carrera fue la huelga general del 14 de diciembre de 1988, un día en el que toda España paró, excepto su informativo.

En sus inicios en RTVE, aprendió el oficio de estar frente a la cámara con la ayuda de su mentor, Jesús Hermida. En 1991, Pedro Piqueras tuvo que enfrentarse a un dilema: la emisión o no de las crudas imágenes del atentado de ETA contra Irene Villa. Con ella, recordará aquel episodio y debatirá sobre la conveniencia o no de mostrar escenas de ese tipo en televisión.

Su paso por distintos medios y su salto definitivo a Informativos Telecinco, donde fue líder de audiencia, completan el episodio.

Pedro Piqueras, durante la entrevista RTVE