Arcadi Espada, próximo invitado de 'En Primicia'
- L’enfant terrible del periodismo español, sus ensayos y columnas mezclan espíritu crítico con una prosa rica y llena de referencia
- Miércoles 15 de octubre, a las 22:00 horas en La 2 y RTVE Play
Esta semana, Lara Siscar entrevista ‘En Primicia’ a Arcadi Espada, periodista obsesionado por la verdad y por desmontar las visiones preestablecidas, sin importar las polémicas que genere con ello. El programa de entrevistas a grandes figuras de la comunicación regresó a La 2 la semana pasada y logró, con su programa dedicado a Arturo Pérez-Reverte, la segunda entrega más vista de su historia.
Arcadi Espada (Barcelona, 1957) es una de las grandes firmas del periodismo de los últimos 40 años. Obsesionado por la verdad y la deontología del periodismo, Espada usa sus herramientas de análisis para desmontar lo que él considera discursos preestablecidos. Su cuestionamiento de corrientes intelectuales le ha enfrentado al nacionalismo, los colectivos feministas u otros periodistas.
Espada comenzó a ejercer el periodismo en la Barcelona de la Transición, un hervidero cultural con cientos de publicaciones periodísticas. En las páginas de Clímax o Mundo Diario, primero, y más adelante, como subdirector del Diari de Barcelona, Arcadi se consolidó como periodista local y un buen entrevistador de figuras como Salvador Dalí o Camarón de la Isla. En 1997 publica ‘Contra Catalunya’, un ensayo en el que analiza el discurso victimista de Convergencia i Unió y la primera de sus muchas batallas contra el nacionalismo.
Segunda temporada de ‘En Primicia’
Esta segunda etapa de ‘En Primicia’ acerca a la audiencia de La 2 13 grandes figuras del periodismo español. Tras su estreno con doble entrega, dedicadas a Arturo Pérez-Reverte y Silvia Intxaurrondo, en las próximas semanas entrevistará en profundidad a Iñaki Gabilondo, Carlos Herrera, Lucía Méndez, Pedro Piqueras, Peridis, Nacho Carretero, Paloma del Río, Ignacio Escolar, Manuel Vicent y Soledad Gallego.