Arcadi Espada, próximo invitado de 'En Primicia'

Esta semana, Lara Siscar entrevista ‘En Primicia’ a Arcadi Espada, periodista obsesionado por la verdad y por desmontar las visiones preestablecidas, sin importar las polémicas que genere con ello. El programa de entrevistas a grandes figuras de la comunicación regresó a La 2 la semana pasada y logró, con su programa dedicado a Arturo Pérez-Reverte, la segunda entrega más vista de su historia.

Arcadi Espada (Barcelona, 1957) es una de las grandes firmas del periodismo de los últimos 40 años. Obsesionado por la verdad y la deontología del periodismo, Espada usa sus herramientas de análisis para desmontar lo que él considera discursos preestablecidos. Su cuestionamiento de corrientes intelectuales le ha enfrentado al nacionalismo, los colectivos feministas u otros periodistas.

Espada comenzó a ejercer el periodismo en la Barcelona de la Transición, un hervidero cultural con cientos de publicaciones periodísticas. En las páginas de Clímax o Mundo Diario, primero, y más adelante, como subdirector del Diari de Barcelona, Arcadi se consolidó como periodista local y un buen entrevistador de figuras como Salvador Dalí o Camarón de la Isla. En 1997 publica ‘Contra Catalunya’, un ensayo en el que analiza el discurso victimista de Convergencia i Unió y la primera de sus muchas batallas contra el nacionalismo.

Lara Siscar entrevista a Arcadi Espada RTVE