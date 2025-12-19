Iván Ferreiro y Edurne invitados este domingo en 'Al cielo con ella'

‘Al cielo con ella’ se llena este domingo de talento musical para celebrar el arranque de la Navidad. Henar Álvarez recibe a Iván Ferreiro, que celebra 35 años de carrera, y a Edurne, que presenta su disco navideño. Ana Morgade traerá su árbol lleno de adornos y buenas intenciones.

A las puertas de cerrar el año, Henar Álvarez no podía obviar el tema que ha marcado los últimos meses: el de la vivienda. La cómica hará una reflexión sobre aquellos puntos que más preocupan sobre este asunto. Un verdadero drama contado con mucho humor.

Iván Ferreiro en 'Al cielo con ella'

Iván Ferreiro se ha pasado la vida encima de un escenario y ahora presenta su gira de 35 aniversario: ‘Hoy x ayer’. El cantante confiesa que aún le siguen preguntando por la vuelta de Los Piratas y él responde siempre con otra pregunta: “¿Volverías tú con tu ex pareja?”. Ferreiro reflexionará sobre la fama y considera que no es positiva porque “no es bueno que te hagan mucho caso”. Además, reconoce que, gracias al grupo Amaral, consiguió reconciliarse con una de sus canciones míticas: ‘Años 80’.