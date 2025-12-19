Iván Ferreiro y Edurne invitados este domingo en 'Al cielo con ella'
- Domingo 21 de diciembre a las 22:00 horas en La 2 y RTVE Play
‘Al cielo con ella’ se llena este domingo de talento musical para celebrar el arranque de la Navidad. Henar Álvarez recibe a Iván Ferreiro, que celebra 35 años de carrera, y a Edurne, que presenta su disco navideño. Ana Morgade traerá su árbol lleno de adornos y buenas intenciones.
A las puertas de cerrar el año, Henar Álvarez no podía obviar el tema que ha marcado los últimos meses: el de la vivienda. La cómica hará una reflexión sobre aquellos puntos que más preocupan sobre este asunto. Un verdadero drama contado con mucho humor.
Iván Ferreiro se ha pasado la vida encima de un escenario y ahora presenta su gira de 35 aniversario: ‘Hoy x ayer’. El cantante confiesa que aún le siguen preguntando por la vuelta de Los Piratas y él responde siempre con otra pregunta: “¿Volverías tú con tu ex pareja?”. Ferreiro reflexionará sobre la fama y considera que no es positiva porque “no es bueno que te hagan mucho caso”. Además, reconoce que, gracias al grupo Amaral, consiguió reconciliarse con una de sus canciones míticas: ‘Años 80’.
‘Navidad junto a ti’, el nuevo disco de Edurne
La segunda invitada se postula como la ‘Mariah Carey patria’: Edurne contará que el disco que más ha sonado estos días, ‘Navidad junto a ti’, es producto de su amor desmedido por esta época del año. El programa repasa su debut en el grupo infantil Trastos y su participación en Eurovisión, una experiencia de la que recuerda la emoción y el dolor de pies. Y, además, reconocerá lo duro que es ejercer papel de jurado en un talent, ella que lo vivió también desde el otro lado cuando participó en Operación Triunfo.
Ana Morgade echa de menos un árbol de Navidad en plató y llevará el suyo para llenarlo de adornos y buenas intenciones; con luces para tener “lux para todos”, con las bolas con sus mensajes fakes, y un rollo de papel higiénico en vez de espumillón.