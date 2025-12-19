'Versión Española' estrena la comedia de época 'La ternura', protagonizada por Emma Suárez

‘Versión Española’ estrena este domingo ‘La ternura’, una alocada comedia ambientada en el siglo XVI, dirigida por Vicente Villanueva. Emma Suárez, Gonzalo de Castro, Alexandra Jiménez, Anna Moliner y Fernando Guallar protagonizan esta cinta sobre la guerra de sexos.

‘La ternura’ es una adaptación de la obra de teatro homónima de Alfredo Sanzol, escrita al más puro estilo de las comedias de Shakespeare. Con ese espíritu, Villanueva mantiene la confusión de personajes, los cambios de identidad, el juego, la magia y el engaño. El resultado es una comedia de época surrealista y alocada sobre la lucha de sexos.

Cayetana Guillén Cuervo recibe al director de la película, Vicente Villanueva, y a dos de sus actores protagonistas, Anna Moliner y Fernando Guallar.

Coloquio de 'Versión Española' RTVE