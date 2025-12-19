'Versión Española' estrena la comedia de época 'La ternura', protagonizada por Emma Suárez
- Cayetana Guillén Cuervo recibe al director, Vicente Villanueva, y a dos de sus protagonistas, Anna Moliner y Fernando Guallar
- Domingo 21 de diciembre, a las 22:55 horas en La 2 y en RTVE Play
‘Versión Española’ estrena este domingo ‘La ternura’, una alocada comedia ambientada en el siglo XVI, dirigida por Vicente Villanueva. Emma Suárez, Gonzalo de Castro, Alexandra Jiménez, Anna Moliner y Fernando Guallar protagonizan esta cinta sobre la guerra de sexos.
‘La ternura’ es una adaptación de la obra de teatro homónima de Alfredo Sanzol, escrita al más puro estilo de las comedias de Shakespeare. Con ese espíritu, Villanueva mantiene la confusión de personajes, los cambios de identidad, el juego, la magia y el engaño. El resultado es una comedia de época surrealista y alocada sobre la lucha de sexos.
Cayetana Guillén Cuervo recibe al director de la película, Vicente Villanueva, y a dos de sus actores protagonistas, Anna Moliner y Fernando Guallar.
‘La ternura’
Una reina con poderes mágicos (Emma Suárez) no está dispuesta a que sus dos hijas (Alexandra Jiménez y Anna Moliner) contraigan matrimonios pactados con nobles ingleses a los que detestan. Las tres viajan en un navío español con destino a las Indias cuando invoca una tempestad que hunde la embarcación cerca de una isla que considera desierta. Lo que no imagina es que en esa remota isla viven desde hace 20 años un leñador (Gonzalo de Castro) y sus dos hijos (Fernando Guallar y Carlos Cuevas), que a su vez huyeron allí para no volver a encontrarse nunca con una mujer.