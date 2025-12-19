'Imprescindibles' estrena 'Maruja Torres. Ganas de contar', sobre la trayectoria de la veterana periodista

‘Imprescindibles’ estrena en La 2 el documental biográfico ‘Maruja Torres. Ganas de contar’, que narra la carrera profesional de la veterana periodista. Se trata de una producción propia de RTVE, dirigida por Nuria Barreiro y Blanca Flaquer, realizada con medios de Sant Cugat del Vallés y grabada entre Madrid, Barcelona y Oviedo con la participación de la protagonista.

Maruja Torres es una figura única en el periodismo español por la libertad y valentía con las que ha ejercido su profesión. Desde sus primeros trabajos en Barcelona para revistas como Fotogramas o La Calle, hasta sus más de 30 años en El País, esta periodista todoterreno ha abordado todos los géneros y temas desde el humor y una mirada crítica y comprometida con el mundo que le rodea. En 1986 fue ganadora del Premio Planeta y en 2009 del Premio Nadal.

'Maruja Torres. Ganas de contar'

‘Maruja Torres. Ganas de contar’ recorre la carrera profesional de la periodista junto a ella misma y también con compañeros y amigos: Àngels Barceló, Mercedes Milá, Andreu Claret, Jordi Évole, David Trueba, Joaquín Estefanía, Elisenda Nadal, Pilar Aymerich, Marisa Flórez, Edu Galán, Mónica G. Prieto, Bernat Castany y el profesor de periodismo Albert Chillón. Todos ellos destacan su curiosidad y capacidad de trabajo.