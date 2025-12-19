'Imprescindibles' estrena 'Maruja Torres. Ganas de contar', sobre la trayectoria de la veterana periodista
- Producido íntegramente por RTVE y dirigido por Nuria Barreiro y Blanca Flaquer, cuenta la participación de la protagonista
- Domingo 21 de diciembre a las 21:00 horas en La 2 y RTVE Play
‘Imprescindibles’ estrena en La 2 el documental biográfico ‘Maruja Torres. Ganas de contar’, que narra la carrera profesional de la veterana periodista. Se trata de una producción propia de RTVE, dirigida por Nuria Barreiro y Blanca Flaquer, realizada con medios de Sant Cugat del Vallés y grabada entre Madrid, Barcelona y Oviedo con la participación de la protagonista.
Maruja Torres es una figura única en el periodismo español por la libertad y valentía con las que ha ejercido su profesión. Desde sus primeros trabajos en Barcelona para revistas como Fotogramas o La Calle, hasta sus más de 30 años en El País, esta periodista todoterreno ha abordado todos los géneros y temas desde el humor y una mirada crítica y comprometida con el mundo que le rodea. En 1986 fue ganadora del Premio Planeta y en 2009 del Premio Nadal.
‘Maruja Torres. Ganas de contar’ recorre la carrera profesional de la periodista junto a ella misma y también con compañeros y amigos: Àngels Barceló, Mercedes Milá, Andreu Claret, Jordi Évole, David Trueba, Joaquín Estefanía, Elisenda Nadal, Pilar Aymerich, Marisa Flórez, Edu Galán, Mónica G. Prieto, Bernat Castany y el profesor de periodismo Albert Chillón. Todos ellos destacan su curiosidad y capacidad de trabajo.
Una periodista con un gran compromiso político
El documental repasa también fragmentos de muchos de sus artículos y columnas conservados hoy en hemerotecas y archivos. Y para que estos lleguen al espectador han contado con un amplio grupo de lectoras que muestran cómo durante décadas para muchos españoles fue un auténtico placer leer los reportajes o columnas de Maruja Torres. Como afirma Chillón: “Maruja forma parte de una generación de periodistas “literarios” que se caracterizó por su buena prosa, su amplia formación y su compromiso político”. Aún hoy, Maruja sigue siendo un referente desde sus columnas radiofónicas, sus comentarios en las redes y sus últimos libros.