Los cineastas argentinos Mariano Cohn y Gastón Duprat, padrinos de 'Días de Cine'

‘Días de Cine’ tiene esta semana como padrinos a Mariano Cohn y Gastón Duprat, pareja de cineastas argentinos responsable de películas como ‘El ciudadano ilustre’ o ‘Competencia oficial’ y series como ‘El encargado’, y que estrenan la próxima semana ‘Homo Argentum’, película que ha arrasado en Argentina protagonizada por Guillermo Francella. Además, el espacio de cine de La 2 recordará al actor Héctor Alterio y al director y productor estadounidense Rob Reiner.

En cuanto a los estrenos, destacan la tercera entrega de ‘Avatar’, la saga de James Cameron: ‘Avatar: fuego y ceniza’; ‘Vida privada’, película francesa dirigida por Rebecca Zlotowski y protagonizada por Jodie Foster y Daniel Auteuil; ‘Keeper’, un nuevo acercamiento al terror de Osgood Perkins; ‘El extranjero’, nueva adaptación de la novela de Albert Camus que ha llevado a cabo François Ozon, tras la realizada en 1967 por Luchino Visconti; y cine español con ‘Emergency Exit’, la nueva película de Lluis Miñarro, con Oriol Pla, Emma Suarez y Marisa Paredes, en el que fue su último personaje para el cine.

‘Días de Cine’ se ha acercado también al Microsalón AEC, organizado por la asociación española de directores de fotografía, para hablar con las directoras de fotografía que van ocupando un lugar en una profesión en la que hasta hace poco había escasa o nula presencia femenina.

El pasado día 13 fallecía a los 96 años el actor argentino Héctor Alterio, actor grande entre los grandes, capaz de hacer igualmente creíbles a un personaje entrañable como a un despreciable canalla. Quedan para el recuerdo películas inolvidables, tanto en Argentina, su país natal, como en España, su país de adopción.

El programa también repasará la filmografía de Rob Reiner, fallecido asesinado esta semana junto a su esposa. Hijo del también director Carl Reiner, a Rob Reiner le debemos películas que han dejado una huella imborrable como ‘Cuenta conmigo’, ‘Misery’, ‘Algunos hombres buenos’, ‘Cuando Harry encontró a Sally’ o ‘La princesa prometida’.

En el tramo final, un recuerdo para el actor Adolfo Fernández y las recomendaciones del programa completan la edición de esta semana.