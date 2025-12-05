Eduardo Casanova y Elena Anaya, invitados este domingo en 'Al cielo con ella'

‘Al cielo con ella’ recibe esta semana a dos intérpretes cuyas carreras comenzaron muy pronto. Eduardo Casanova presentará ‘Silencio’, su nueva serie como director, y Elena Anaya, su trabajo en ‘Innato’. Además, Marta del Val se colará en una alfombra roja y Chica Sobresalto interpretará su tema ‘Amor’.

Henar Álvarez descubrirá que Kourtney Kardashian ha sacado una piruleta con probióticos para que cambie el sabor de la vagina; a partir de esta noticia hará un repaso a las modas, exigencias y complejos que se mueven alrededor de ese órgano sexual femenino.

El primer invitado, Eduardo Casanova, se convirtió, de los 12 a los 23 años, en el gay adolescente más famoso de la tele interpretando a Fidel en la serie ‘Aída’. Cuando se acabó la serie, se puso a dirigir y, desde entonces, no ha parado. Su último trabajo es la miniserie ‘Silencio’.

Eduardo Casanova

La segunda invitada es una actriz que ha triunfado en Hollywood, aunque cuando comenzó su carrera la expulsaron de la Escuela de Arte Dramático. Se trata de Elena Anaya, otra intérprete precoz que tuvo su primera nominación a los Goya con tan sólo 19 años por la película ‘Familia’, un evento que casi se pierde por culpa de un vestido. Ahora presenta su nuevo trabajo, ‘Innato’, y contará cómo bucear en la mente de un psicópata tiene tanto de apasionante como de terrorífico.