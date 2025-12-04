Rafael Cobos, director y coguionista de 'Golpes', padrino de 'Días de Cine'

‘Días de Cine’ tendrá esta semana como padrino a Rafael Cobos, director y coguionista, junto a Fernando Navarro, de ‘Golpes’, película participada por RTVE que llega esta semana a las salas. Será uno de los títulos destacados de la semana junto a ‘Eternity’, ‘Playa de lobos’ o ‘Valor sentimental’.

El repaso a los estrenos comenzará con la comedia fantástico-romántica ‘Eternity’, protagonizada por Elisabeth Olsen; el terror de ‘Five days at Freddy’s 2’; y la cinta noruega, dirigida por Joaquim Trier, ‘Valor sentimental’, Gran Premio del Jurado en el pasado Festival de Cannes.

Llegan también a la cartelera dos títulos participados por RTVE: la mencionada ‘Golpes’, thriller de atracos protagonizada por Luis Tosar y Jesús Carroza; y ‘Playa de lobos’, de Javier Veiga, con Dani Rovira y el argentino Guillermo Francella como protagonistas.

Españolas son también el drama ‘La tierra de Amira’, de Roberto Jiménez; ‘Me has robado el corazón’, comedia romántica de Chus Gutiérrez con Óscar Casas y Ana Jara en los papeles protagonistas; y ‘Fragmentos’, drama de Horacio Alcalá protagonizado por Emma Suárez.

Completa el programa un recuerdo para uno de los guionistas más aclamados de Hollywood, Tom Stoppard, fallecido esta semana; un reportaje sobre el cine conspiranoico de los años 70 con títulos como ‘Acción ejecutiva’, ‘El único testigo’, ‘La conversación’, ‘Todos los hombres el presidente’, ‘Los 3 días del cóndor’ o ‘Network’; y las recomendaciones de ‘Días de Cine’.