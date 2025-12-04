Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Comunicación RTVE

Rafael Cobos, director y coguionista de 'Golpes', padrino de 'Días de Cine'

Rafael Cobos, director de 'Golpes', con Gerardo Sánchez, director de Días de Cine
Rafael Cobos, director de 'Golpes', con Gerardo Sánchez, director de Días de Cine RTVE
PRENSA RTVE

‘Días de Cine’ tendrá esta semana como padrino a Rafael Cobos, director y coguionista, junto a Fernando Navarro, de ‘Golpes’, película participada por RTVE que llega esta semana a las salas. Será uno de los títulos destacados de la semana junto a ‘Eternity’, ‘Playa de lobos’ o ‘Valor sentimental’.

El repaso a los estrenos comenzará con la comedia fantástico-romántica ‘Eternity’, protagonizada por Elisabeth Olsen; el terror de ‘Five days at Freddy’s 2’; y la cinta noruega, dirigida por Joaquim Trier, ‘Valor sentimental’, Gran Premio del Jurado en el pasado Festival de Cannes.

Llegan también a la cartelera dos títulos participados por RTVE: la mencionada ‘Golpes’, thriller de atracos protagonizada por Luis Tosar y Jesús Carroza; y ‘Playa de lobos’, de Javier Veiga, con Dani Rovira y el argentino Guillermo Francella como protagonistas.

Españolas son también el drama ‘La tierra de Amira’, de Roberto Jiménez; ‘Me has robado el corazón’, comedia romántica de Chus Gutiérrez con Óscar Casas y Ana Jara en los papeles protagonistas; y ‘Fragmentos’, drama de Horacio Alcalá protagonizado por Emma Suárez.

Completa el programa un recuerdo para uno de los guionistas más aclamados de Hollywood, Tom Stoppard, fallecido esta semana; un reportaje sobre el cine conspiranoico de los años 70 con títulos como ‘Acción ejecutiva’, ‘El único testigo’, ‘La conversación’, ‘Todos los hombres el presidente’, ‘Los 3 días del cóndor’ o ‘Network’; y las recomendaciones de ‘Días de Cine’.

RTVE

anterior siguiente
Es noticia: