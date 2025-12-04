'Historia de nuestro cine' se adentra en el true crime con 'El 7º día' de Carlos Saura

Este viernes, ‘Historia de nuestro cine’ pone el foco en el true crime con la emisión de ‘El 7º día’ (Carlos Saura, 2004), un capítulo de nuestra historia más atroz. La presentación de la película correrá a cargo del director editorial de Caimán Cuadernos de Cine y colaborador habitual del programa Carlos F. Heredero.

Para hablar de la película, en el coloquio intervendrán la actriz y directora Eulàlia Ramon, presente en el reparto de la película; Álvaro Morte, cuyo último trabajo en ‘Anatomía de un instante’ dando vida a Adolfo Suárez, aunque en tono muy distinto, también está basado en hechos reales; y el productor y showrunner Ramón Campos, quien cuenta con una larga trayectoria en torno al true crime y que estrenará su nueva serie ‘El crimen de Pazos’ en 2026.

'Historia de nuestro cine' ROBERTO MORENO MOYA