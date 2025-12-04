'Historia de nuestro cine' se adentra en el true crime con 'El 7º día' de Carlos Saura
Este viernes, ‘Historia de nuestro cine’ pone el foco en el true crime con la emisión de ‘El 7º día’ (Carlos Saura, 2004), un capítulo de nuestra historia más atroz. La presentación de la película correrá a cargo del director editorial de Caimán Cuadernos de Cine y colaborador habitual del programa Carlos F. Heredero.
Para hablar de la película, en el coloquio intervendrán la actriz y directora Eulàlia Ramon, presente en el reparto de la película; Álvaro Morte, cuyo último trabajo en ‘Anatomía de un instante’ dando vida a Adolfo Suárez, aunque en tono muy distinto, también está basado en hechos reales; y el productor y showrunner Ramón Campos, quien cuenta con una larga trayectoria en torno al true crime y que estrenará su nueva serie ‘El crimen de Pazos’ en 2026.
‘El 7º día’ (Carlos Saura, 2004)
La película de Carlos Saura ofrece un relato inspirado en los macabros sucesos de Puerto Hurraco, el pueblo extremeño donde, en el verano de 1990, tuvo lugar un enfrentamiento entre dos familias que desembocó en una matanza que conmocionó a España entera por su carácter primitivo y brutal. Durante generaciones esas familias vivieron en continuo conflicto por las lindes de sus propiedades, enfrentamiento que provocó un derramamiento de sangre.
Cuando Isabel, la primogénita de una de las dos familias, intenta averiguar con la ayuda de su primer novio, el verdadero origen del atroz conflicto, descubre que todo se debe a un antiguo amor no correspondido, cuyo recuerdo todavía late en las venas de Luciana. Y Luciana no sólo no está dispuesta a olvidar, exige de sus hermanos la venganza que, como mujer, no puede llevar a cabo con sus propias manos. Una venganza que pagará el pueblo entero con su sangre. Basado en un relato de Ray Loriga, cuenta en su reparto con Yohana Cobo, José García, Juan Diego, José Luis Gómez y Victoria Abril.