'En Primicia' entrevista al dibujante José María Pérez "Peridis"

  • El humorista gráfico lleva 50 años caricaturizando a los grandes protagonistas de la actualidad política
  • Miércoles 19 de noviembre, a las 22:10 horas en La 2 y RTVE Play
En Primicia’, conducido por Lara Siscar, entrevista esta semana a José María Pérez "Peridis", dibujante que lleva 50 años caricaturizando a los grandes protagonistas de la actualidad política desde su tira diaria en El País.

José María Pérez empezó a dibujar sus primeras caricaturas para el Diario de Palencia e Informaciones a finales de los años 50, cuando apenas alcanzaba la mayoría de edad. Las firmaba como Peridis, el seudónimo bajo el que continúa observando e ilustrando la actualidad política en su tira diaria para El País. Desde la fundación del diario en 1976, Peridis no ha faltado un día a su cita con los lectores.

Por sus viñetas han pasado todos los protagonistas de la política nacional: desde Adolfo Suárez a Pedro Sánchez, pasando por Alfonso Guerra o Pablo Iglesias. También los grandes acontecimientos que han marcado este medio siglo de Historia: legalización del PCE, la Ley del divorcio o los atentados de ETA.

En este capítulo, Peridis hace memoria y revisa su obra gráfica, pero también recupera su legado como divulgador del Románico; regresa al Monasterio de Santa María La Real que contribuyó a restaurar; y salda alguna cuenta pendiente con un político al que retrató en más de una ocasión, Alberto Ruiz Gallardón.

Segunda temporada de ‘En Primicia’

Esta segunda etapa de ‘En Primicia’ acerca a la audiencia de La 2 a 13 grandes figuras del periodismo español. Tras las entregas dedicadas a Arturo Pérez-Reverte, Silvia Intxaurrondo, Iñaki Gabilondo, Carlos Herrera, Pedro Piqueras o Lucía Méndez; en las próximas semanas los protagonistas serán Nacho Carretero, Paloma del Río, Ignacio Escolar, Manuel Vicent y Soledad Gallego.

