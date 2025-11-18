'En Primicia' entrevista al dibujante José María Pérez "Peridis"

‘En Primicia’, conducido por Lara Siscar, entrevista esta semana a José María Pérez "Peridis", dibujante que lleva 50 años caricaturizando a los grandes protagonistas de la actualidad política desde su tira diaria en El País.

José María Pérez empezó a dibujar sus primeras caricaturas para el Diario de Palencia e Informaciones a finales de los años 50, cuando apenas alcanzaba la mayoría de edad. Las firmaba como Peridis, el seudónimo bajo el que continúa observando e ilustrando la actualidad política en su tira diaria para El País. Desde la fundación del diario en 1976, Peridis no ha faltado un día a su cita con los lectores.

Por sus viñetas han pasado todos los protagonistas de la política nacional: desde Adolfo Suárez a Pedro Sánchez, pasando por Alfonso Guerra o Pablo Iglesias. También los grandes acontecimientos que han marcado este medio siglo de Historia: legalización del PCE, la Ley del divorcio o los atentados de ETA.

En este capítulo, Peridis hace memoria y revisa su obra gráfica, pero también recupera su legado como divulgador del Románico; regresa al Monasterio de Santa María La Real que contribuyó a restaurar; y salda alguna cuenta pendiente con un político al que retrató en más de una ocasión, Alberto Ruiz Gallardón.

El humorista gráfico José María Pérez "Peridis" RTVE