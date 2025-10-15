Alejo Stivel, este viernes en 'Plano General

El músico, cantante, compositor y productor Alejo Stivel es el invitado de esta semana en 'Plano General', el programa de entrevistas que dirige y presenta Jenaro Castro. Fue fundador y líder de 'Tequila', el grupo de rock más exitoso de finales de los 70 y los 80 en España. "El rock and roll salvó mi vida", afirma Alejo Stivel, que rechaza las drogas y el alcohol por ser sustancias tóxicas, aunque reconoce "haberlas utilizado de modo recreativo".

Alejo Stivel ha sacado un single junto a Joaquín Sabina, bajo el título ‘Yo era un animal’, para cuya producción y videoclip se ha utilizado la Inteligencia Artificial. El músico habla de sus miedos, sus incontables vidas, y su gran acierto al "haber elegido España para escapar de la dictadura argentina. El productor musical se confiesa de izquierdas, compara el populismo con el nazismo y afirma que "la democracia es el sistema menos malo para la convivencia".

Alejo Stivel en 'Plano General' RTVE

Para el cantante, "Felipe VI tiene pinta de ser un buen tipo" y considera "España el semi paraíso de Europa". El cantante y productor cree que su mayor "defecto es ser impuntual" y entiende que su "manera de ver la vida es estar en contacto con mi niño interno". “Soy un chaval que se ha hecho mayor pero que cree todavía ser un chaval”, afirma.

Stivel se somete a todas las secciones del programa: La semblanza (dedicada al aspecto biográfico y profesional de los invitados, en la que participa el periodista, escritor y amigo Manuel Jabois), Sala prensa (en la que los personajes hablan de asuntos de actualidad), En un rincón del alma (relativa al aspecto humano de nuestros entrevistados), Primer plano (en la que el personaje se somete a un test de actualidad, reflejos e ingenio) y El muro (en la que el personaje entrevistado nos deja una frase firmada de su puño y letra como filosofía de su propia personalidad).