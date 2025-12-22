'En Primicia' despide temporada junto a Soledad Gallego-Díaz
- Protagonista discreta de la historia reciente de España y referente de un periodismo siempre al servicio de los lectores
- Martes 23 de diciembre, a las 22:05 horas en La 2 y RTVE Play
‘En Primicia’, presentado por Lara Siscar, despide su segunda temporada con una entrevista a Soledad Gallego-Díaz, una profesional tenaz y pionera, que ha ejemplificado durante más de 50 años un periodismo siempre al servicio de los lectores
Hija de un matemático represaliado por el franquismo y una cubana emigrada a España, Soledad Gallego-Díaz creció leyendo periódicos con el sueño de escribirlos algún día. A principios de los 70 estudió en la Escuela Oficial de Periodismo, cuando el oficio se aprendía ejerciéndolo y la oposición democrática se colaba por las grietas de la dictadura. En Cuadernos para el Diálogo, el 26 de noviembre de 1977, publicó su primera gran exclusiva: el borrador de la Constitución.
Miembro del equipo fundacional de El País, fue un pilar de la redacción al tiempo que pasaba por las corresponsalías de Bruselas, Londres, París, Nueva York y Buenos Aires, viendo cumplido otro deseo: viajar por todo el mundo para contarlo. Ya en Madrid y jubilada, en un momento crítico del diario, regresó al diario convirtiéndose en su primera directora.
En este capítulo, reflexiona sobre el periodismo en la era de la posverdad, con la politóloga Máriam Martínez-Bascuñán, y recuerda sus viajes junto a la escritora Maruja Torres.
La segunda temporada ‘En Primicia’
La segunda etapa de ‘En Primicia’ pone con este episodio punto final a su emisión en La 2. A lo largo de esta temporada, la audiencia ha podido conocer mejor a grandes figuras del periodismo español como Arturo Pérez-Reverte, Silvia Intxaurrondo, Iñaki Gabilondo, Carlos Herrera, Pedro Piqueras, Lucía Méndez, Peridis, Nacho Carretero, Paloma del Río, Ignacio Escolar o Manuel Vicent.