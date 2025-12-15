'En Primicia' recibe esta semana al columnista Manuel Vicent

Lara Siscar entrevista a esta semana ‘En Primicia’ a Manuel Vicent, periodista que desde hace más de 40 años retrata el panorama nacional en sus columnas, novelas y sus famosos daguerrotipos.

‘En Primicia’ descifrará el peculiar estilo literario y periodístico del columnista, que sigue cerrando cada domingo el diario El País. Junto al equipo del programa, Vicent se trasladará al icónico Café Gijón, escenario imprescindible de las tertulias más importantes del siglo XX, donde el periodista coincidió con figuras de la talla de Paco Umbral o José Luis Coll.

Con la ayuda de personas clave en su trayectoria como Juan Luis Cebrián, quien le fichó para El País, y Alfonso Guerra, Nativel Preciado o Joan Manuel Serrat, el columnista recordará sus crónicas parlamentarias, sus reportajes internacionales y, sobre todo, sus daguerrotipos, con los que lleva años captando la esencia de todo tipo de personalidades públicas.

La entrega se completará con la presencia de Miguel Ríos, que ayudará a descubrir el poder lírico de sus textos interpretando un fragmento de ‘Por San Juan’, canción inspirada en una de sus columnas. Además, los espectadores serán testigos de excepción de un encuentro entre Vicent y el pintor Antonio López.

'En Primicia' recibe a Manuel Vicent RTVE