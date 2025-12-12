RTVE ofrece este sábado en directo la gala de entrega de los premios Forqué, los galardones que otorgan los productores españoles agrupados en EGEDA, que alcanzan este año su 31 edición. El cine participado por RTVE parte como favorito en todas las categorías con un total de 20 nominaciones. La película que cuenta con más opciones de premios es ‘Sorda’, con cuatro, seguida de ‘Los domingos’ y ‘Maspalomas’, con tres.

La gala de entrega se celebrará en el Palacio Municipal de IFEMA en Madrid y estará presentada por Cayetana Guillén Cuervo, presentadora de ‘Versión española’ y ‘Atención Obras’ en La 2, y el actor, director, guionista y productor Daniel Guzmán. Tras más de treinta ediciones, los Premios Forqué están consolidados como los premios de la industria y los primeros galardones en abrir el calendario de premios.

Durante la ceremonia se entregará también la Medalla de Oro Premios Forqué 2025, que recibirá el productor Enrique Cerezo. Amaral, Chanel, Chloé Bird, Jeanette, Mafalda Cardenal, Marwán, Nil Moliner, Ruth Lorenzo y Shaila Dúrcal serán los artistas encargados de brindar su música en la gala del 31º aniversario de los Premios Forqué.

La cobertura estará acompañada en RTVE Play de una colección con películas y documentales premiados en otras ediciones de los Forqué Se podrá disfrutar gratuitamente de títulos como ‘20.000 especies de abejas’, ‘Robot Dreams’, ‘Marisol, llámame Pepa’, ‘As bestas’ o ‘El buen patrón’.

También RNE estará pendiente de esta cita: En Radio 5 se cubrirá la alfombra roja y la gala. ‘El Ojo Crítico’ de fin de semana también ofrecerá información de la gala y los premios.