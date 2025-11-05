'Los domingos', 'Maspalomas', 'Sirât' y 'Sorda', nominadas al Forqué a Mejor Largometraje

Los Premios Forqué han anunciado este miércoles los finalistas de su 31º edición. Los ganadores se conocerán la noche del sábado 13 de diciembre en el Palacio Municipal IFEMA Madrid.

Aspiran a levantar el Forqué a Mejor Largometraje de Ficción Los domingos (Alauda Ruiz de Azúa), Maspalomas (José María Goenaga y Aitor Arregi), Sirât (Oliver Laxe) y Sorda (Eva Libertad).

Mientras que Anatomía de un instante (Rafael Cobos, Fran Araújo y Alberto Rodríguez), Animal (Víctor García León), Poquita Fe T2 (Pepón Montero y Juan Maidagán) y Pubertat (Leticia Dolera) son las finalistas al reconocimiento de Mejor Serie de Ficción.

En las categorías interpretativas para largometrajes, Ángela Cervantes (La Furia), Miriam Garlo (Sorda), Nora Navas (Mi amiga Eva) y Patricia López Arnaiz (Los domingos) son las nominadas en Mejor Interpretación Femenina, mientras que, en Mejor Interpretación Masculina los finalistas son Alberto San Juan (La cena), Álvaro Cervantes (Sorda), José Ramón Soroiz (Maspalomas) y Mario Casas (Muy lejos). Asimismo, los galardones actorales para series cuentan con las finalistas Candela Peña (Furia), Carolina Yuste (La canción), Esperanza Pedreño (Poquita Fe T2) e Ingrid García-Jonsson (Superestar) en Mejor Interpretación Femenina en Series de Ficción; y a Álvaro Morte (Anatomía de un instante), Javier Cámara (Yakarta), Luis Zahera (Animal) y Raúl Cimas (Poquita Fe T2) en su equivalente masculino.

La trigésimo primera edición de los Forqué volverá a renovar su vocación iberoamericana entregando el galardón a la Mejor Película Latinoamericana del Año, trofeo al que aspiran Belén (Dolores Fonzi), La misteriosa mirada del flamenco (Diego Céspedes), La ola (Sebastián Lelio) y Papeles (Arturo Montenegro). En el apartado dedicado a premiar al Mejor Largometraje Documental concurrirán 2025. Todos somos Gaza (Hernán Zin), Eloy de la Iglesia. Adicto al Cine (Gaizka Urresti), Flores para Antonio (Isaki Lacuesta y Elena Molina) y Tardes de soledad (Albert Serra). La animación contará con un espacio de reconocimiento con la entrega del premio a Mejor Largometraje de Animación, al que son candidatas Bella (Manuel H. Martín y Amparo Martínez Barco), Decorado (Alberto Vázquez), El tesoro de Barracuda (Adrián García) y La luz de Aisha (Shadi Adib). Al galardón a Mejor Cortometraje Cinematográfico optan las producciones Ángulo muerto (Cristian Beteta), El cuento de una noche de verano (María Herrera) y Una cabeza en la pared (Manuel Manrique), mientras que el Premio al Cine y Educación en Valores cuenta con Enemigos (David Valero), Los domingos (Alauda Ruiz de Azúa), Maspalomas (José María Goenaga y Aitor Arregi) y Sorda (Eva Libertad) como nominadas.

De entre las cintas nominadas a Mejor Largometraje de Ficción, Sorda (Eva Libertad) cuenta con cuatro nominaciones. A la de mejor película se unen el Premio al Cine y Educación en Valores y las dos nominaciones a Mejor Interpretación Masculina y Femenina para Álvaro Cervantes y Miriam Garlo, respectivamente. Ambos actores encarnan a una pareja en crisis por la llegada de un hijo cuya crianza se verá condicionada por la sordera que padece su madre, papel interpretado por Miriam Garlo, quien ha hecho historia al convertirse en la primera actriz sorda que protagoniza una película española, logro que ya le ha bridado la Biznaga de Oro como mejor película del Festival de Málaga, además del Premio del Público y los reconocimientos a mejor actor y mejor actriz para los mencionados intérpretes, y el Premio del Público en la sección Panorama del Festival Internacional de Cine de Berlín. A este título lo suceden, en número de nominaciones para largometraje, Los domingos (Alauda Ruiz de Azúa) y Maspalomas (José María Goenaga, Aitor Arregi), ambas con tres candidaturas. La primera obra, que ya ha cosechado reconocimientos como la Concha de Oro en San Sebastián, ofrece el relato de una familia estremecida por la decisión de su hija de ser monja de clausura, se alza con las nominaciones de Mejor Largometraje, Cine y Educación en Valores y Mejor Interpretación Femenina para Patricia López Arnaiz, quien ya cuenta con un Forqué por su interpretación en la película Ane y estuvo nominada en la pasada edición por su papel en Los destellos. Maspalomas (José María Goenaga, Aitor Arregi) se adentra en la historia de Vicente, un hombre de edad avanzada a la que un accidente inesperado le obliga a abandonar la isla de Gran Canaria para regresar a San Sebastián, donde tendrá que enfrentar dilemas como el reencuentro con su hija o la nueva vida en una residencia donde se verá obligado a ocultar su homosexualidad. Además de la nominación a mejor película, este título posee las nominaciones de Premio al Cine y Educación en Valores y Mejor Interpretación Masculina para José Ramón Soroiz, a quien este papel ya le hizo alzarse con la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián. Por último, Sîrat (Oliver Laxe) presenta ante el espectador la búsqueda de una joven desaparecida en las fiestas rave al norte de Marruecos. Su hermano y su padre parten a su encuentro acompañados por un grupo de asiduos a las celebraciones cuya travesía se relata recurriendo a una narrativa poco convencional. Esta obra, candidata a alzarse con el Forqué a Mejor Largometraje, ya ha obtenido reputados reconocimientos internacionales como el Premio del Jurado del Festival de Cannes.