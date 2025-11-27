El cine participado por RTVE suma 45 nominaciones a los Premios Feroz 2026, con 'Los domingos' como favorita
- La película de Alauda Ruiz de Azúa reúne nueve candidaturas
- Destacan también las siete nominaciones de ‘Maspalomas’, las seis de ‘Romería’ y ‘Sorda’ y las cinco para ‘La cena’
- Los premios se entregarán el sábado 24 de enero en una ceremonia que se podrá seguir en La 2 y RTVE Play
El cine participado por RTVE reúne 45 candidaturas a los Premios Feroz 2026, que concede cada año la Asociación de Informadores Cinematográficos de España. Parte como favorita ‘Los domingos’, de Alauda Ruiz de Azúa con nueve nominaciones.
‘Los domingos’ opta a los premios a mejor película dramática, dirección, sus dos actrices protagonistas (Patricia López Arnáiz y Blanca Soroa), actriz de reparto (Nagore Aramburu), actor de reparto (Miguel Garcés), mejor guion (Alauda Ruiz de Azúa), tráiler y cartel.
‘Maspalomas’, de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, es candidata a mejor película dramática, dirección, actor protagonista (José Ramón Soroiz), actor de reparto (Kandido Uranga), mejor guion (Jose Mari Goenaga), música y tráiler.
Con seis nominaciones parten ‘Romería’, de Carla Simón y ‘Sorda’, de Eva Libertad. La primera, como mejor película dramática, dirección, guion (Carla Simón), música, trailer y cartel. Y ‘Sorda’, a mejor película dramática, dirección, actriz protagonista (Miriam Garlo), actor protagonista (Álvaro Cervantes), actriz de reparto (Elena Irureta) y guion (Eva Libertad).
‘La cena’, de Manuel Gómez Pereira, cuenta con cinco nominaciones: a mejor comedia, actor protagonista (Alberto San Juan), actriz de reparto (Elvira Mínguez), actor de reparto (Asier Etxeandia) y tráiler.
Dos candidaturas para ‘El cautivo’, de Alejandro Amenábar, por su música original y actor de reparto (Miguel Rellán); ‘Mi amiga Eva’, de Cesc Gay, candidata a mejor comedia y mejor actriz protagonista (Nora Navas); y ‘Muy lejos’, de Gerard Oms, opta a mejor actor protagonista para Mario Casas y mejor cartel.
Y completan las nominaciones del cine participado por RTVE ‘Rondallas’, de Daniel Sánchez Arévalo, y ‘Decorado’, de Alberto Vázquez, ambas como mejor comedia; Joaquín Núñez, mejor actor de reparto por ‘Los Tigres’, de Alberto Rodríguez; Ángela Cervantes, candidata a mejor actriz protagonista por ‘La Furia’, de Gemma Blasco; María de Medeiros, mejor actriz de reparto por ‘Una quinta portuguesa’; y ‘Tardes de Soledad’ de Albert Serra, que opta a mejor cartel.
Las nominaciones se han anunciado este jueves en un acto presentado por Milena Smit y Manuel Ríos. Los premios se entregarán el 24 de enero en una ceremonia que se celebrará en Pontevedra y que se podrá seguir a través de RTVE, presentada por Petra Martínez, Antonio Durán Morris, Samantha Hudson y Elisabet Casanovas y con los comentarios de Bob Pop.
Premios Feroz
Los Premios Feroz destacan lo mejor de la producción audiovisual española del año según la prensa especializada. Los convoca cada año, desde 2014, la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, un grupo plural de más de 220 periodistas y críticos dedicados a informar sobre cine en televisión, radio, prensa e Internet de todo el país.