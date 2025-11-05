El cine de RTVE triunfa en las nominaciones a los 31º Premios Forqué: 20 candidaturas, con 'Sorda' a la cabeza
- La película de Eva Libertad opta a los premios a Mejor película, Cine y educación en Valores y mejores interpretaciones femenina y masculina
- Le siguen ‘Los domingos’ y ‘Maspalomas’ con 3 candidaturas cada una
- La gala de entrega se celebrará el 13 de diciembre y se emitirá en directo en La 2 y RTVE Play
Los Forqué, los galardones que otorgan los productores españoles agrupados en EGEDA, han abierto este miércoles la temporada de premios cinematográficos con el anuncio de sus candidaturas, en las que el cine participado por RTVE se impone en todas las categorías con un total de 20 nominaciones. La película que cuenta con más opciones de premios es ‘Sorda’, con cuatro, seguida de ‘Los domingos’ y ‘Maspalomas’, con tres.
A la cabeza de las candidaturas se sitúa ‘Sorda’, una historia en torno a la maternidad, dirigida por Eva Libertad, que opta a mejor película, interpretación femenina (Miriam Garlo), masculina (Álvaro Cervantes) y Cine y Educación en Valores.
Le siguen ‘Los domingos’, de Alauda Ruiz de Azúa, con opciones a mejor Película, Mejor interpretación femenina (Patricia López Arnaiz) y al premio Cine y Educación en Valores. Y ‘Maspalomas’, de José María Goenaga y Aitor Arregui, que también opta a mejor película, mejor interpretación masculina (José Ramón Soroiz) y Cine y Educación en Valores.
El cine participado por RTVE copa las candidaturas mejores interpretaciones femenina y masculina. Las aspirantes a mejor actriz son Patricia López Arnaiz (‘Los domingos’), Miriam Garlo (‘Sorda’), Ángela Cervantes (‘La Furia’), y Nora Navas (‘Mi amiga Eva’); y a Mejor Interpretación Masculina los finalistas son Alberto San Juan (‘La cena’), Álvaro Cervantes (‘Sorda’), José Ramón Soroiz (‘Maspalomas’) y Mario Casas (‘Muy lejos’).
En la categoría de mejor documental, aspiran al premio ‘Tardes de Soledad’, de Albert Serra; ‘2025. Todos somos Gaza’, de Hernan Zin; y ‘Eloy de la Iglesia. Adicto al cine’, de Gaizka Urresti. Y en animación, ‘La luz de Aisha’, ‘Decorado’y ‘El tesoro de Barracuda’.
Los premios Forqué
Los profesionales y las obras finalistas se darán cita en la gala del próximo sábado 13 de diciembre en IFEMA Madrid Palacio Municipal, en la que se anunciarán los ganadores de los Premios Forqué, consolidados tras más de treinta ediciones como los premios de la industria y los primeros galardones en abrir el calendario de premios. Durante la ceremonia se entregará también la Medalla de Oro Premios Forqué 2025 que recibirá el productor Enrique Cerezo.