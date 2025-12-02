'El Otro Frente: Cisjordania', de RTVE Noticias, Premio Internacional de Periodismo Manuel Chaves Nogales

La serie documental ‘El Otro Frente: Cisjordania’ ha sido reconocida con el Premio Internacional de Periodismo Manuel Chaves Nogales en la modalidad audiovisual. El proyecto, realizado por el equipo de Vídeo Digital de RTVE Noticias, se emitió en RTVE Play y en el Canal 24 horas. La entrega del galardón se celebrará el 27 de enero en la sede de CaixaForum Sevilla.

El galardón, concedido por la Diputación de Sevilla junto con la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS), tiene como objetivo poner en valor trabajos periodísticos en los que concurran valores profesionales y humanos de honestidad e independencia.

El trabajo periodístico consta de tres capítulos –‘La Tierra’, ‘La Segregación’ y ‘La Justicia’- ofrece una mirada profunda al conflicto palestino-israelí desde el prisma de la ocupación en Cisjordania, integrando los testimonios y realidades de ambos lados del enfrentamiento.

‘El Otro Frente: Cisjordania’, está disponible en RTVE Play y en el canal de YouTube de RTVE Noticias.