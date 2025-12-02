'El Otro Frente: Cisjordania', de RTVE Noticias, Premio Internacional de Periodismo Manuel Chaves Nogales
- Sara Mosleh y David Pérez Sieira han sido galardonados en la V edición de estos Premios, en la categoría de periodismo audiovisual
- El trabajo premiado es una serie documental de tres episodios que retrata la ocupación israelí en Cisjordania
- El jurado ha valorado especialmente la “rigurosa documentación” del trabajo y su “narrativa innovadora”
La serie documental ‘El Otro Frente: Cisjordania’ ha sido reconocida con el Premio Internacional de Periodismo Manuel Chaves Nogales en la modalidad audiovisual. El proyecto, realizado por el equipo de Vídeo Digital de RTVE Noticias, se emitió en RTVE Play y en el Canal 24 horas. La entrega del galardón se celebrará el 27 de enero en la sede de CaixaForum Sevilla.
El galardón, concedido por la Diputación de Sevilla junto con la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS), tiene como objetivo poner en valor trabajos periodísticos en los que concurran valores profesionales y humanos de honestidad e independencia.
El trabajo periodístico consta de tres capítulos –‘La Tierra’, ‘La Segregación’ y ‘La Justicia’- ofrece una mirada profunda al conflicto palestino-israelí desde el prisma de la ocupación en Cisjordania, integrando los testimonios y realidades de ambos lados del enfrentamiento.
‘El Otro Frente: Cisjordania’, está disponible en RTVE Play y en el canal de YouTube de RTVE Noticias.
“Un trabajo periodístico de excelencia”
El jurado ha subrayado que la serie documental “aúna una rigurosa documentación y una acertada selección de entrevistados al servicio de un equilibrado y bien desarrollado guion”. Asimismo, ha destacado que “con una narrativa innovadora, aporta el contexto necesario para ofrecer una visión clarificadora y crítica sobre la situación en la que tratan de sobrevivir los colonos-judíos y los palestinos”. En palabras del jurado, se trata de “un trabajo periodístico de excelencia en todas sus vertientes. Un ejemplo contemporáneo del andar y contar de Chaves Nogales”.
El jurado de esta V edición ha estado integrado por Casimiro Fernández, diputado de Cultura y Ciudadanía de la Diputación provincial de Sevilla; Rafael Rodríguez, presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla; Antony Jones, nieto de Manuel Chaves Nogales; las periodistas Charo Ramos, Eva Díaz Pérez, Carmen Rengel, Inma Carretero, Carmen Rodríguez, Lola Álvarez, Paloma Jara, y Ángela Herrera, esta como miembro del gabinete de Comunicación de la Diputación; y los fotoperiodistas Emilio Morenatti y Pablo Juliá.