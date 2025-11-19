El periodista de RNE Fran Sevilla recoge el Premio de Periodismo 'Francisco Cerecedo'

El periodista de RNE Fran Sevilla ha recogido el XLII Premio de Periodismo ‘Francisco Cerecedo’, que otorga la Asociación de Periodistas Europeos. Sus Majestades los Reyes han hecho entrega del galardón en un acto celebrado este martes en Madrid.

Sevilla ha destacado y valorado su trabajo en RTVE, “un medio público que siempre he reivindicado y sigo reivindicando, un medio que está y debe estar siempre al servicio de los ciudadanos, un medio que me ha permitido rondar por este mundo nuestro tratando de entenderlo y de narrarlo, ejerciendo un importantísimo servicio público, hoy una vez más especialmente necesario, ante el creciente reino de las medias verdades y las mentiras”.

Palabras de agradecimiento de Fran Sevilla por el premio recibido Casa de S.M. el Rey

El Rey Felipe VI ha señalado en la entrega del premio que “el buen periodismo es el que no solo informa sino que ayuda a comprender, el que da contexto y perspectiva, el que humaniza las cifras, el que convierte el dolor ajeno en nuestra conciencia compartida. Por eso cuando se premia a un periodista como Fran Sevilla también se premia el valor de todos los profesionales que siguen creyendo que contar importa, que mirar importa, que entender importa. Porque como nos recuerda el legado de Cuco Cerecedo, la libertad se defiende contándola, enhorabuena Fran Sevilla”.

El fallo destaca su “trayectoria de periodismo ejemplar en los lugares más complejos, desempeñando una labor fundamental en la primera frontera del oficio: conociendo lo que ocurre sobre el terreno, estudiando su contexto histórico y desentrañando de manera sencilla las claves para que la audiencia pueda entender los hechos. Esa trayectoria continúa hoy, adaptándose al nuevo entorno de los medios y experimentando con nuevos formatos para llegar a nuevas audiencias”.

El jurado encargado de otorgar el premio ha estado presidido por Xosé Luís Vilela, director de La Voz de Galicia, e integrado por Rubén Amón, Diego Carcedo, Victoria Carvajal, José Antonio Cerecedo, Carlos Chaguaceda, Montserrat Domínguez, José Luis Fajardo, Carlos Franganillo (premiado en la XLI edición), Javier García Vila, Miguel Jiménez, Juan de Oñate, Paula Puyoles, Encarna Samitier, Vicente Vallés y José Antonio Zarzalejos (premiado en la XXXI edición). Miguel Ángel Aguilar, secretario general de la APE, actuó como secretario sin voto.

El premio de Periodismo ‘Francisco Cerecedo’ lo convoca anualmente la Asociación de Periodistas Europeos bajo el patrocinio del BBVA. Está dotado con 24.000 euros y una medalla diseñada por el escultor Julio López Hernández.