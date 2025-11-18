El periodista de RNE Fran Sevilla recibe el premio Francisco Cerecedo

El periodista de RNE Fran Sevilla ha recibido este martes el XLII Premio de Periodismo Francisco Cerecedo, otorgado por la Asociación de Periodistas Europeos, en reconocimiento a casi cuatro décadas de trayectoria profesional en la que ha buscado hacer una labor “al servicio de la gente”, especialmente en zonas de conflicto.

Sevilla ha esbozado algunos trazos de su dilatada carrera, que arrancó en 1988 en RNE, y en la que, según sus propias palabras, siempre ha buscado mantener un compromiso “con las verdaderas víctimas”.

Durante su discurso de agradecimiento, ha repasado algunos de los contextos de conflicto en lo que ha ejercido su labor de reportero, tratando de dar voz también a refugiados castigados por “nacer en el lugar equivocado”, a niños “huérfanos de padres y huérfanos de calor” y a mujeres que han visto cómo su cuerpo terminaba convertido en un “botín de guerra”.

“La geografía de la muerte es tan extensa que es inabarcable”, ha afirmado el premiado, que ha dedicado unas palabras especiales a la guerra en la Franja de Gaza. “No ha habido en nuestra generación un conflicto en el que todos los elementos de la barbarie hayan confluido con este nivel de deshumanización”, ha lamentado.

09.53 min Fran Sevilla, periodista de RNE recibe el Premio Cerecedo 2025: "Supone un enorme orgullo y un sentimiento de agradecimiento al jurado"

“Un brutal e inaceptable sufrimiento” ante el que, según Sevilla, no se puede guardar silencio. Gaza se ha convertido en un “inmenso campo de concentración” y un “cementerio a cielo abierto”, ha indicado.

El periodista ha recordado que más de 250 periodistas han muerto asesinados en Gaza y ha reconocido que en ocasiones también él mismo ha visto como “un privilegio” seguir con vida o tener un billete de vuelta.