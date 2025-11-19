VerificaRTVE recibe el Premio Pilar Blanco por su lucha contra la desinformación

VerificaRTVE ha recibido este martes, 18 de noviembre, el Premio Pilar Blanco 2025 a la Comunicación Sociolaboral que concede la Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo de CCOO Madrid, en reconocimiento a su esfuerzo por monitorizar, analizar y combatir la desinformación “investigando y desmontando bulos, analizando y contrastando informaciones dudosas o falsas e investigando su origen, quién los difunde y cómo se propagan”.

Han recogido el premio la responsable de Verificación, Periodismo de Datos y Narrativas Visuales de RTVE, Estefanía de Antonio, y la coordinadora de VerificaRTVE, Blanca Bayo. Junto al equipo de VerificaRTVE, han sido también galardonados la escritora y periodista Maruja Torres, y el periodista Jesús Maraña. Un reconocimiento a sus trayectorias con fuerte compromiso social y labor profesional vinculada a los derechos laborales.

Estefanía de Antonio ha advertido al recoger este reconocimiento que la desinformación es “uno de los grandes desafíos” a los que nos enfrentamos como sociedad. “Lo vemos cada día. Bulos que atentan contra nuestra salud, que criminalizan a colectivos vulnerables, mensajes que promueven estafas financieras, o que buscan socavar la confianza en las instituciones, polarizar nuestra sociedad y erosionar la democracia”, ha señalado. Y ha denunciado que son además bulos que se difunden "con total impunidad y al amparo de unas plataformas digitales más interesadas en el negocio que en su responsabilidad social”.

De Antonio también ha señalado que la desinformación no es nueva pero “nunca antes los desinformadores han tenido tantas herramientas a su alcance para difundir informaciones falsas”. Y ha recalcado que se trata de “informaciones y no de noticias falsas”. “En VerificaRTVE defendemos que, si una noticia es falsa, es que no es una noticia”, ha subrayado.