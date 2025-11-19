VerificaRTVE recibe el Premio Pilar Blanco por su lucha contra la desinformación
- El galardón se creó en 2008 y reconoce a los profesionales de la comunicación que divulgan información de interés social y laboral
- Este año distingue también la trayectoria de Jesús Maraña y Maruja Torres
VerificaRTVE ha recibido este martes, 18 de noviembre, el Premio Pilar Blanco 2025 a la Comunicación Sociolaboral que concede la Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo de CCOO Madrid, en reconocimiento a su esfuerzo por monitorizar, analizar y combatir la desinformación “investigando y desmontando bulos, analizando y contrastando informaciones dudosas o falsas e investigando su origen, quién los difunde y cómo se propagan”.
Han recogido el premio la responsable de Verificación, Periodismo de Datos y Narrativas Visuales de RTVE, Estefanía de Antonio, y la coordinadora de VerificaRTVE, Blanca Bayo. Junto al equipo de VerificaRTVE, han sido también galardonados la escritora y periodista Maruja Torres, y el periodista Jesús Maraña. Un reconocimiento a sus trayectorias con fuerte compromiso social y labor profesional vinculada a los derechos laborales.
Estefanía de Antonio ha advertido al recoger este reconocimiento que la desinformación es “uno de los grandes desafíos” a los que nos enfrentamos como sociedad. “Lo vemos cada día. Bulos que atentan contra nuestra salud, que criminalizan a colectivos vulnerables, mensajes que promueven estafas financieras, o que buscan socavar la confianza en las instituciones, polarizar nuestra sociedad y erosionar la democracia”, ha señalado. Y ha denunciado que son además bulos que se difunden "con total impunidad y al amparo de unas plataformas digitales más interesadas en el negocio que en su responsabilidad social”.
De Antonio también ha señalado que la desinformación no es nueva pero “nunca antes los desinformadores han tenido tantas herramientas a su alcance para difundir informaciones falsas”. Y ha recalcado que se trata de “informaciones y no de noticias falsas”. “En VerificaRTVE defendemos que, si una noticia es falsa, es que no es una noticia”, ha subrayado.
“Periodismo honesto y con vocación de servicio público”
Blanca Bayo ha agradecido el galardón en nombre de un “equipo pequeño, pero con periodistas comprometidos, rigurosos y que trabajan cada día para ofrecer una información veraz”. “Es una gran responsabilidad, pero también un orgullo afrontar el reto de hacer un periodismo honesto y comprometido con la vocación de servicio público que define a RTVE. Este premio es de todos los compañeros que han formado parte del equipo en algún momento y han hecho de VerificaRTVE lo que es hoy”, ha reivindicado.
Bayo ha puesto en valor el compromiso de este departamento de la Corporación pública por “arrojar luz en espacios que otros intentan nublar” y ha asegurado que premios como este impulsa al equipo a seguir adelante “ejerciendo un periodismo riguroso, de calidad y comprometido con la ciudadanía”.
El premio Pilar Blanco a la Comunicación Sociolaboral se creó en 2008 y lleva el nombre de la sindicalista y periodista comprometida con la comunicación honesta y la lucha por los derechos laborales. Según CCOO, su figura simboliza “la pasión por la lucha de la clase trabajadora y la comunicación periodística veraz, honesta y de interés general”.