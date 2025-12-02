'Los archivos secretos del NO-DO', Yolanda Flores y Conxita Casanovas, Premios a la Investigación del Cine Español

La Cátedra FlixOlé-URJC ha entregado hoy los galardones de los IV Premios a la Investigación de Cine Español. Entre los premiados, la serie documental de RTVE ‘Los archivos secretos del NO-DO’ y las periodistas de RNE especializadas en cine Yolanda Flores y Conxita Casanovas.

Estos galardones dan visibilidad a los proyectos académicos dedicados al estudio del séptimo arte en nuestro país, al tiempo que reconocen otras labores de promoción y difusión del cine español.

Agradecimiento del premio a 'Los archivos secretos del NODO'

‘Los archivos secretos del NO-DO’, Mejor Investigación Audiovisual ‘Los archivos secretos del NO-DO’ producida por RTVE y Minoría Absoluta, se estrenó en septiembre en La 1 con gran éxito de audiencia, y se convirtió en el mejor estreno de una serie documental de la cadena desde 2017. El director de Cine y Ficción de RTVE, José Pastor, acompañado por Francesc Escribano, de Minoría Absoluta, ha recogido el galardón. “Se ha demostrado que cuando a la audiencia se le da un proyecto de calidad, responde. Es lo que ha ocurrido con esta serie, que ha llegado a liderar en La 1”, ha explicado Pastor. Escribano ha incidido en todo el trabajo de un año “para recuperar historias que no se querían contar”. ‘Los archivos secretos del NO-DO’ es un producción de seis capítulos basada en una exhaustiva investigación en torno a más de 6.000 latas de películas del noticiario franquista almacenadas en la Filmoteca Española y que nunca habían visto la luz. Yolanda Flores, con su premio a 'De Película'

‘De Película’, Premio Programa de Divulgación Yolanda Flores, directora y presentadora del programa de RNE ‘De Película’, ha recogido el galardón al Programa de Divulgación de manos del periodista y escritor Fernando Lara, que ha destacado el conocimiento y dedicación de la periodista de RNE. “Me pregunté a qué venía el premio a ‘Divulgación’, pero pensé en los 27 años que llevamos haciendo el programa y en todos los jóvenes que han aprendido con nosotros. Eso también es divulgar sobre cine y nos sentimos satisfechos por ello”, ha señalado la Yolanda Flores. Con cerca de tres décadas en antena, ‘De Película’ es una referencia en la información y la divulgación sobre el cine en la radio. Se emite cada sábado por la noche, con los principales protagonistas de la industria como invitados, y con el objetivo de acercar el mundo del cine a los oyentes y animar a ver películas en la gran pantalla. Conxita Casanovas, tras recibir su premio de manos de Fernando Trueba