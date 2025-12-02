Enlaces accesibilidad
'Los archivos secretos del NO-DO', Yolanda Flores y Conxita Casanovas, Premios a la Investigación del Cine Español

  • La serie documental de La 1, Premio a Mejor Investigación Audiovisual
  • Las periodistas de RTVE han sido reconocidas por su trabajo de divulgación en torno al cine
  • Los galardones, impulsados por FlixOlé y la URJC, han celebrado hoy su cuarta edición en la Academia de Cine
Foto de familia de los premiados, este martes en la Academia de Cine
PRENSA RTVE

La Cátedra FlixOlé-URJC ha entregado hoy los galardones de los IV Premios a la Investigación de Cine Español. Entre los premiados, la serie documental de RTVE ‘Los archivos secretos del NO-DO’ y las periodistas de RNE especializadas en cine Yolanda Flores y Conxita Casanovas.

Estos galardones dan visibilidad a los proyectos académicos dedicados al estudio del séptimo arte en nuestro país, al tiempo que reconocen otras labores de promoción y difusión del cine español.

Agradecimiento del premio a 'Los archivos secretos del NODO'

‘Los archivos secretos del NO-DO’, Mejor Investigación Audiovisual

‘Los archivos secretos del NO-DO’ producida por RTVE y Minoría Absoluta, se estrenó en septiembre en La 1 con gran éxito de audiencia, y se convirtió en el mejor estreno de una serie documental de la cadena desde 2017.

El director de Cine y Ficción de RTVE, José Pastor, acompañado por Francesc Escribano, de Minoría Absoluta, ha recogido el galardón. “Se ha demostrado que cuando a la audiencia se le da un proyecto de calidad, responde. Es lo que ha ocurrido con esta serie, que ha llegado a liderar en La 1”, ha explicado Pastor. Escribano ha incidido en todo el trabajo de un año “para recuperar historias que no se querían contar”.

‘Los archivos secretos del NO-DO’ es un producción de seis capítulos basada en una exhaustiva investigación en torno a más de 6.000 latas de películas del noticiario franquista almacenadas en la Filmoteca Española y que nunca habían visto la luz.

Yolanda Flores, con su premio a 'De Película'

‘De Película’, Premio Programa de Divulgación

Yolanda Flores, directora y presentadora del programa de RNE De Película, ha recogido el galardón al Programa de Divulgación de manos del periodista y escritor Fernando Lara, que ha destacado el conocimiento y dedicación de la periodista de RNE. “Me pregunté a qué venía el premio a ‘Divulgación’, pero pensé en los 27 años que llevamos haciendo el programa y en todos los jóvenes que han aprendido con nosotros. Eso también es divulgar sobre cine y nos sentimos satisfechos por ello”, ha señalado la Yolanda Flores.

Con cerca de tres décadas en antena, ‘De Película’ es una referencia en la información y la divulgación sobre el cine en la radio. Se emite cada sábado por la noche, con los principales protagonistas de la industria como invitados, y con el objetivo de acercar el mundo del cine a los oyentes y animar a ver películas en la gran pantalla.

Conxita Casanovas, tras recibir su premio de manos de Fernando Trueba

Conxita Casanovas, Premio a toda una vida

La entrega ha finalizado con un reconocimiento a otra profesional de Radio Nacional de España. Conxita Casanovas, directora y presentadora de 'Va de cine' de Ràdio 4, cronista de los grandes festivales y directora del BCN Film Fest, ha recibido el premio a toda una vida dedicada a la divulgación del séptimo arte nacional, de manos del director Fernando Trueba. “El cine español es ‘La niña de mis ojos’ y tenemos que defenderlo desde todos los frentes que abramos para continuar aportando”, ha agradecido Casanovas.

