Esther Paniagua, presentadora de ‘Ciberdelitos’, Premio de Periodismo ESET en Ciberseguridad 2025
Esther Paniagua, presentadora del programa de La 2 ‘Ciberdelitos’, ha ganado el Premio de Periodismo ESET en Ciberseguridad 2025 en la categoría Audiovisual por el episodio ‘Operación Fontane’. Cada domingo, a las 20:10 horas, el programa producido por Play Producciones muestra cómo operan las complejas redes de ciberdelincuencia y qué medidas prácticas pueden adoptarse para evitar caer en sus trampas.
La periodista, analista y autora especializada en ciencia y tecnología, Esther Paniagua, ha destacado la importancia de este reconocimiento por “el compromiso con la concienciación en ciberseguridad que tenemos en ‘Ciberdelitos’, siempre desde el respeto y el rigor, sin demonizar la tecnología”.
“Este episodio premiado es significativo, ya que aborda una preocupación social e institucional cada vez más relevante y una de las pocas que genera un amplio consenso: la protección de menores de edad en el entorno digital. Trata sobre un caso real de ciberacoso a través de juegos digitales, con un enfoque equilibrado que evita estigmatizar el uso de los videojuegos. Además, ofrece a las familias pautas prácticas para acompañar a sus hijos e hijas en la utilización responsable de teléfonos móviles y dispositivos conectados”, ha añadido la periodista.
La responsable de comunicación de ESET España, Francisca Barahona, ha caracterizado la IX edición de los Premios ESET de Divulgación y Periodismo en Seguridad Informática 2025 de “alta calidad, actualidad y profundidad de los trabajos presentados”. “El jurado ha destacado que las obras premiadas abordan problemáticas de gran relevancia social y reflejan el compromiso creciente de periodistas y divulgadores con la labor de informar, concienciar y formar a la ciudadanía frente a los desafíos de la seguridad digital”, ha concluido.
‘Ciberdelitos’ muestra la cara más oscura de Internet y de las aplicaciones digitales con un enfoque riguroso y pedagógico. Tiene como objetivo desvelar cómo actúan las personas estafadoras y ofrecer consejos prácticos para protegernos en la era digital: gestión de contraseñas, identificación de correos fraudulentos, precaución en las redes sociales.
Cada episodio investiga un caso real de ciberestafa o ciberataque: compras online, fraude bancario, estafas familiares, robo de identidad, acoso en línea o criptomonedas. El programa combina reconstrucciones de casos, testimonios de víctimas, análisis de personas expertas en ciberseguridad y entrevistas a las unidades especializadas de la Guardia Civil y la Policía Nacional.
Financiado por los Fondos Next Generation EU
Este programa forma parte de las acciones de RTVE en el marco de ‘Generación D’, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por los Fondos Europeos Next Generation EU e impulsado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
Su objetivo es sensibilizar a la ciudadanía sobre los riesgos y oportunidades de la sociedad digital, ayudando a adquirir competencias esenciales para desenvolverse con la seguridad en Internet.
‘Ciberdelitos’ se suma así a otros proyectos de RTVE, como ‘Comando Actualidad 5.0’, ‘Seguridad Vital 5.0’, ‘La tirita digital’, ‘El Hackeo’, ‘Sin filtros 3, 2, 1!’, ‘Por fin es lunes’, ‘En Router’, ‘GUASAP!’, ‘La fiesta digital’, ‘Vértigo bit’, ‘Tu guía digital’ y ‘La vuelta a la España digital’; con el fin de combatir la brecha digital como miembro activo del “Pacto por la Generación D”.
Más información y todos los episodios del programa ‘Ciberdelitos’ en https://www.rtve.es/play/videos/ciberdelitos/.