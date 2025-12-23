Esther Paniagua, presentadora de ‘Ciberdelitos’, Premio de Periodismo ESET en Ciberseguridad 2025

Esther Paniagua, presentadora del programa de La 2 ‘Ciberdelitos’, ha ganado el Premio de Periodismo ESET en Ciberseguridad 2025 en la categoría Audiovisual por el episodio ‘Operación Fontane’. Cada domingo, a las 20:10 horas, el programa producido por Play Producciones muestra cómo operan las complejas redes de ciberdelincuencia y qué medidas prácticas pueden adoptarse para evitar caer en sus trampas.

La periodista, analista y autora especializada en ciencia y tecnología, Esther Paniagua, ha destacado la importancia de este reconocimiento por “el compromiso con la concienciación en ciberseguridad que tenemos en ‘Ciberdelitos’, siempre desde el respeto y el rigor, sin demonizar la tecnología”.

“Este episodio premiado es significativo, ya que aborda una preocupación social e institucional cada vez más relevante y una de las pocas que genera un amplio consenso: la protección de menores de edad en el entorno digital. Trata sobre un caso real de ciberacoso a través de juegos digitales, con un enfoque equilibrado que evita estigmatizar el uso de los videojuegos. Además, ofrece a las familias pautas prácticas para acompañar a sus hijos e hijas en la utilización responsable de teléfonos móviles y dispositivos conectados”, ha añadido la periodista.

La responsable de comunicación de ESET España, Francisca Barahona, ha caracterizado la IX edición de los Premios ESET de Divulgación y Periodismo en Seguridad Informática 2025 de “alta calidad, actualidad y profundidad de los trabajos presentados”. “El jurado ha destacado que las obras premiadas abordan problemáticas de gran relevancia social y reflejan el compromiso creciente de periodistas y divulgadores con la labor de informar, concienciar y formar a la ciudadanía frente a los desafíos de la seguridad digital”, ha concluido.

‘Ciberdelitos’ muestra la cara más oscura de Internet y de las aplicaciones digitales con un enfoque riguroso y pedagógico. Tiene como objetivo desvelar cómo actúan las personas estafadoras y ofrecer consejos prácticos para protegernos en la era digital: gestión de contraseñas, identificación de correos fraudulentos, precaución en las redes sociales.

Cada episodio investiga un caso real de ciberestafa o ciberataque: compras online, fraude bancario, estafas familiares, robo de identidad, acoso en línea o criptomonedas. El programa combina reconstrucciones de casos, testimonios de víctimas, análisis de personas expertas en ciberseguridad y entrevistas a las unidades especializadas de la Guardia Civil y la Policía Nacional.