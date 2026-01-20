RTVE celebrará una jornada sobre los medios públicos como garantes de las libertades democráticas

RTVE celebrará este miércoles, 21 de enero, la Jornada de Medios Públicos, una iniciativa con la que pone en valor el trabajo de los medios de titularidad estatal a la hora de defender las libertades democráticas. Asimismo, RTVE destaca su alianza con la Unión Europea de Radiodifusión (EBU/UER) y la firmada recientemente con la Alianza de Medios Públicos (Public Media Alliance, PMA).

Bajo el título ‘Alianza por los derechos democráticos. El poder y la responsabilidad de los medios’, la jornada será inaugurada por el secretario general de RTVE, Alfonso Morales, y reunirá a profesionales de la Corporación y de la prensa internacional, así como a representantes del entorno empresarial, institucional y universitario.

La periodista de RTVE Mara Peterssen, presentadora del programa de La 2 ‘La Aventura del Saber’, conducirá el acto, que comenzará a las 11:00 horas en Torrespaña, contará con distintas intervenciones y será retransmitido en directo en streaming por RTVE Play.

La jornada arrancará con la ponencia ‘Servicio público. Los medios como referentes’, en la que participarán Teresa Muñoz, directora de Relaciones Internacionales e Institucionales y Cooperación de RTVE; Kristian Porter, director ejecutivo de PMA, y Michelle Roverelli, directora de Relaciones con los Miembros y Comunicaciones de la UER.

El acto continuará con la mesa ‘Democracia. La prensa como garantía de las libertades’, en la que Roberto Lakidain, director de Desarrollo Corporativo y Servicio Público de RTVE debatirá con Jesús Serrano, responsable de Comunicación de la Junta Electoral Central y exdirector de Comunicación del Congreso de los Diputados; Ángel García Castillejo, vicepresidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y Edith Rodríguez Cachera, vicepresidenta de la sección española de Reporteros Sin Fronteras (RSF).

La siguiente mesa, ‘Alfabetización mediática y tecnológica. Retos fundamentales’, estará protagonizada por Adriana Vázquez, directora de Producción y Medios de RTVE; Eva Herrero, profesora titular en el departamento de Comunicación de la Universidad Carlos III de Madrid; Miguel Sánchez Galindo, director general de DigitalES, y Juan J. Gómez, director de Comunicación y Contenidos de la Fundación COTEC para la Innovación.

La jornada concluirá con la mesa ‘Español. Idioma mundial. Vínculo global’. Tratarán el asunto Virginia Bazán Gil, directora del Archivo de RTVE y presidenta de la Federación Internacional de Archivos de Televisión (FIAT); Héctor Álvarez Mella, jefe de Departamento del Observatorio Global del Español del Instituto Cervantes; Paola Bruni, editora general del medio online argentino Infobae, y Lula Gómez Benito, directora de Comunicación de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).

La jornada está organizada por la Dirección de Relaciones Internacionales, Institucionales y Cooperación de RTVE.