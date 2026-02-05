RTVE cierra 2025 con un superávit de 45 millones de euros

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha anunciado hoy en el Congreso que la Corporación cierra el año 2025 con un superávit de 45 millones de euros tras dos ejercicios con resultado negativo, según el cierre provisional de las cuentas. Ha confirmado además el acuerdo alcanzado con el equipo de ‘La Revuelta’ para que continúe en TVE durante los dos próximos años. Además ha criticado la “mala praxis” del informe del Consejo de Informativos de TVE sobre los programas ‘Mañaneros 360’ y ‘Malas lenguas’.

En su primera comparecencia del año ante la comisión de control parlamentario de RTVE, José Pablo López ha anunciado que, tras dos ejercicios económicos en los que la Corporación cerró sus cuentas con resultados negativos, las cuentas del ejercicio 2025 van a reflejar un resultado operativo superior a los 45 millones de euros, según el cierre provisional. Además, el resultado contable (una vez revalorados los inmuebles) será superior a los 55 millones de euros, que pasarán al fondo de reserva de RTVE, ha explicado.

El presidente de RTVE ha aprovechado para desmontar algunos “bulos” publicados. Ha señalado que “es falso que RTVE le cueste cada vez más dinero al contribuyente” y ha negado que tenga cada vez más presupuesto o que dedique cada vez más dinero a programas. Ha resaltado que la Corporación también genera ingresos comerciales propios, en cifras máximas este pasado año, y ha destacado que los gastos financieros se han reducido.

Renovación de ‘La Revuelta’ José Pablo Löpez ha destacado el buen momento de audiencias que vive Televisión Española en todos sus canales y ha tenido un reconocimiento “para el programa que, en buena medida, aunque no el único, fue el inicio del cambio en La 1 y de este cambio de target, que es ‘La Revuelta’ de David Broncano”. “Gracias a ‘La Revuelta’ comenzamos un cambio de target y de tendencia y hemos ofertado a los ciudadanos una alternativa de servicio público en prime time”, ha subrayado. Ha añadido que el precio se ha actualizado “porque en el programa trabaja un equipo muy amplio y a todos ellos les quiero trasladar mis felicitaciones”.

Informe del Consejo de Informativos sobre ‘Mañaneros 360’ y ‘Malas lenguas’ José Pablo López ha respondido a varias preguntas sobre el reciente informe del Consejo de Informativos de TVE en relación a los programas ‘Mañaneros 360’ y ‘Malas lenguas’. Tras manifestar su respeto a la labor de los consejos, “una piedra fundamental dentro de la arquitectura de un medio público”, ha señalado que el informe contiene afirmaciones y valoraciones “de notable gravedad” y ha anunciado que RTVE ha preparado una réplica al escrito del Consejo para responder. “El Consejo ha analizado 13 programas sobre un total de 400, es decir un 3% y a partir de ahí ha extraído una serie de generalizaciones. Lo más grave es la imputación que realiza cuando dice que es impropio que RTVE sirva de altavoz a mensajes de odio”. En este sentido, ha defendido el trabajo de todos los profesionales de los programas. “Tienen una labor coordinada con los responsables de RTVE que se orienta a alejar a la sociedad de la intolerancia y cualquier discurso de odio”, ha remarcado. En su opinión, “el problema no es señalar errores o malas prácticas que se pueden haber producido, esto es legítimo, el problema es el salto injustificado desde hechos concretos a una imputación global”. En su opinión, “la mala praxis que se detecta en el informe compromete la credibilidad del propio Consejo de Informativos”. En materia de pluralismo, ha señalado que de los 9 colaboradores citados por el Consejo para sustentar su análisis, “5 jamás han aparecido en estos programas, y un sexto no pertenece al medio que se le atribuye. Es decir un margen de error del 66% y sobre ese indicio se construye la acusación de desequilibrio”. Respecto a las acusaciones de sesgo y de tapar los casos relacionados con el Partido Socialista, ha señalado que de los 13 programas analizados, Leire Díaz, Koldo, Ábalos y Santos Cerdán aparecen 198 veces.

Amenazas a profesionales de RTVE José Pablo López ha manifestado su apoyo a Sarah Santaolalla y ha condenado “una campaña de acoso que ha traspasado todos los límites exigibles en democracia”. “Las amenazas y los ataques que están sufriendo tanto RTVE como algunos de sus periodistas y colaboradores no son algo casual. Que RTVE tenga una posición muy fuerte y una agenda propia que no sea un mero reflejo de lo que otros deciden se está convirtiendo en una profesión de riesgo”, ha destacado. En su opinión, lo que está sucediendo con las colaboradoras de RTVE “es una estrategia misógina y machista perfectamente trazada”. “Este matonismo contra la gente que libremente no se declara de derechas se produce fundamentalmente en Madrid; es el ambiente que por desgracia se está creando. Los hechos que se han denunciado son muy graves y no cabe la equidistancia cuando el miedo sustituye a la libertad ”, ha añadido y ha puesto de manifiesto “silencios clamorosos”, como el de la Asociación de la Prensa de Madrid.