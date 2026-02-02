RTVE es elegida miembro de la ejecutiva de la Alianza de Medios Públicos

Tras incorporarse a finales del año pasado a la Alianza de Medios Públicos (PMA por sus siglas en inglés), RTVE ha sido elegida miembro de la ejecutiva de esta entidad que engloba a medios de servicio público de los cinco continentes. Los resultados de las votaciones celebradas en su asamblea general anual el pasado 28 de enero han dado un puesto en la ejecutiva a Teresa Muñoz Guerra, directora de Relaciones Internacionales, Institucionales y Cooperación de RTVE.

“En el ecosistema mediático global en el que estamos, la colaboración con radiotelevisiones públicas de otros países, no sólo europeas, sino de cualquier otra parte del mundo, se ha convertido en algo fundamental”, ha afirmado Teresa Muñoz Guerra tras su entrada en la ejecutiva de PMA.

Teresa Muñoz Guerra

En referencia a los recortes que los medios públicos están sufriendo en distintos países, Muñoz Guerra ha advertido: “Lo que ahora mismo está sucediendo en Estados Unidos, en unos meses o en unos años puede estar sucediendo en Europa”. Así, ha alentado a las radiotelevisiones públicas a “colaborar”, “intercambiar experiencias” y hacerse “más fuertes juntos”, intentando “poner freno a la desinformación y a la manipulación”. “Esto es algo esencial para nosotros, no solo para sobrevivir, sino para conseguir realmente ser un elemento que ayude a estabilizar las democracias en el mundo”.