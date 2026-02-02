RTVE es elegida miembro de la ejecutiva de la Alianza de Medios Públicos
- La Corporación se incorporó a finales del año pasado a esta unión internacional de medios de titularidad estatal
- Teresa Muñoz Guerra, directora de Relaciones Internacionales, Institucionales y Cooperación de RTVE, será la representante en la ejecutiva
Tras incorporarse a finales del año pasado a la Alianza de Medios Públicos (PMA por sus siglas en inglés), RTVE ha sido elegida miembro de la ejecutiva de esta entidad que engloba a medios de servicio público de los cinco continentes. Los resultados de las votaciones celebradas en su asamblea general anual el pasado 28 de enero han dado un puesto en la ejecutiva a Teresa Muñoz Guerra, directora de Relaciones Internacionales, Institucionales y Cooperación de RTVE.
“En el ecosistema mediático global en el que estamos, la colaboración con radiotelevisiones públicas de otros países, no sólo europeas, sino de cualquier otra parte del mundo, se ha convertido en algo fundamental”, ha afirmado Teresa Muñoz Guerra tras su entrada en la ejecutiva de PMA.
En referencia a los recortes que los medios públicos están sufriendo en distintos países, Muñoz Guerra ha advertido: “Lo que ahora mismo está sucediendo en Estados Unidos, en unos meses o en unos años puede estar sucediendo en Europa”. Así, ha alentado a las radiotelevisiones públicas a “colaborar”, “intercambiar experiencias” y hacerse “más fuertes juntos”, intentando “poner freno a la desinformación y a la manipulación”. “Esto es algo esencial para nosotros, no solo para sobrevivir, sino para conseguir realmente ser un elemento que ayude a estabilizar las democracias en el mundo”.
Medios de los cinco continentes
Kristian Porter, CEO de PMA, ha informado de que son once los medios públicos con presencia en la nueva ejecutiva de la alianza. Además de RTVE, la integran por parte europea BBC (Reino Unido), ZDF (Alemania), SWI (Suiza) y VRT (radiotelevisión belga en lengua flamenca). Por parte americana están CBC (Canadá) y PBS (Estados Unidos). NBC (Namibia) representa a África y RTI (Taiwán) a Asia, mientras que por Oceanía lo hacen ABC (Australia) y RNZ (Nueva Zelanda).
Claude Galipeau, de la canadiense CBC, ha sido elegido nuevo presidente de PMA. “En un momento de gran inestabilidad e incertidumbre, la colaboración internacional entre las organizaciones de medios de servicio público es más importante que nunca”, ha afirmado tras su nombramiento.
Frank-Dieter Freiling (ZDF, Alemania) y David Sutton (ABC, Australia) ejercerán como vicepresidentes. La ejecutiva de PMA es nombrada por un periodo de dos años y mantiene un mínimo de tres reuniones anuales.
PMA es una asociación global sin ánimo de lucro que reúne a más de 60 entidades de todo el mundo y fomenta los valores fundamentales que hacen indispensables a los medios públicos en la defensa de sociedades democráticas y bien informadas.
El pasado 21 de enero, el CEO de PMA intervino en la jornada de medios públicos ‘Alianza por los derechos democráticos. El poder y la responsabilidad de los medios’, organizada por RTVE y celebrada en su sede de Torrespaña. Kristian Porter destacó el “papel crucial en la democracia” que desempeñan los medios públicos y denunció las presiones y recortes que estos sufren en países como Estados Unidos y Argentina.
RTVE y PMA trabajarán para promover la importancia de los medios de comunicación públicos independientes en el mundo hispanohablante, con planes para ofrecer acceso a la información, investigación y otras oportunidades.