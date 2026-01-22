Los Juegos Olímpicos de Invierno y el Benidorm Fest, protagonistas del primer 'RTVE Responde' del año

Dos de las citas imprescindibles de este mes de febrero de 2026 en RTVE serán las protagonistas del primer ‘RTVE responde’ del año: los Juegos Olímpicos de Invierno y el Benidorm Fest 2026. Además, la Defensora de la Audiencia, Beatriz Ariño, contestará a quejas y dudas sobre el volumen en las películas, la música de fondo en los programas y el canal La 2Cat.

En menos de dos semanas se enciende el pebetero de los XXV Juegos Olímpicos de Invierno, que se celebrarán en Milán-Cortina d’Ampezzo. La delegación española igualará la participación más alta de su historia con 20 deportistas, el mismo número que acudió a los JJ.OO. de Sochi en 2014. La directora de deportes de RTVE, Rosana Romero, responderá a las preguntas de la Defensora sobre el dispositivo preparado, las dificultades de retransmisión, o las oportunidades de medalla de los representantes españoles, en unos juegos que ya se anuncian como los más paritarios de la historia. Precisamente, la menor presencia del deporte femenino en la programación, así como la retransmisión de los partidos de fútbol, serán también cuestiones que plantearán los espectadores.

En plena cuenta atrás para el Benidorm Fest 2026, el programa entrevistará a César Vallejo, director del certamen. Vallejo desvelará algunos detalles de un concurso que combina música y espectáculo, y que en esta edición ha adquirido una entidad propia tras la decisión de RTVE de no participar en el Festival de Eurovisión.

El programa, que desde este 2026 se podrá ver también por el Canal 24 horas en su reemisión del sábado, se completará con las quejas y consultas llegadas a la Oficina de la Defensora por el volumen de audio de las películas, la música de fondo en los programas y el canal en catalán La 2Cat.