RTVE se compromete a elevar al 40% su financiación mínima de obras audiovisuales dirigidas o creadas por mujeres y suma al Observatorio de Igualdad al comité de selección de proyectos de no ficción

El Observatorio de Igualdad de RTVE ha celebrado este lunes la mesa redonda ‘De la semilla a la pantalla: estrategias de apoyo al cine y el documental en RTVE’, en el marco del Festival de Málaga y de las jornadas “Women Filmmakers” organizadas por la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales (AAMMA). Un encuentro en el que se ha reflexionado sobre la presencia femenina en el sector audiovisual y el papel de los prestadores de servicio público, con la presencia y participación de los y las integrantes del Consejo de Administración de RTVE. En este contexto, se ha anunciado que el Observatorio de Igualdad va a formar parte del comité de selección de los proyectos de no ficción, de documentales, y que RTVE va a marcar su mínimo de inversión en obra creada y dirigida por mujeres en el 40%, un 10% por encima del mínimo recogido en la Ley General de Comunicación Audiovisual.

‘Estrategias de apoyo al cine y el documental en RTVE’

Mercedes de Pablos ha abierto la conversación con el anucio de esta importante noticia para el sector, aprobada este mismo lunes por el Consejo de Administración de RTVE reunido en Málaga: “Vamos a estar ‘en las pelis y en los docus’” ha señalado la presidenta del Observatorio de Igualdad, Mercedes de Pablos, parafraseando al presidente de la Academia en la gala de los Goya. “Significa reafirmar el compromiso de RTVE con la igualdad real”. Para ella “RTVE y el sector audiovisual son un matrimonio indisoluble; obviamente nos necesitamos las unas a las otras y las unas a los otros”.

Ese porcentaje anunciado ahora como un compromiso se viene cumpliendo de forma voluntaria por RTVE desde hace unos años, como prueba de su implicación con la igualdad real en el audiovisual y con la paridad, según se ha destacado en este encuentro. “En muchas mesas de cine hemos estado muy por encima de ese 40%, muchas de ellas óperas primas, la mitad dirigidas por mujeres”, ha destacado el subdirector de Cine y Ficción Gervasio Iglesias, que también ha lamentado que estos datos no se corresponden luego con la inversión: “En muchas mesas, el porcentaje de proyectos hechos por mujeres ha llegado al 46% pero hay un hecho preocupante, sus inversiones son menores que las de hombres, los productores no confian en grandes proyectos hechos por mujeres. Suelen tener películas mas pequeñas y de temática social”.

Entre los valores que se buscan en las mesas de cine para aprobar proyectos, se ha referido a “que los personajes femeninos sean protagonistas. Valoramos mucho que el guion se desarrolle desde el punto de vista de un personaje femenino, que encajen en la narrativa con el punto de vista de una mujer, lo miramos con lupa”.

En cuanto a los proyectos de no ficción, Cecilia Fernández, productora ejecutiva de documentales de RTVE, ha destacado sobre los proyectos dirigidos o creados por mujeres que “el porcentaje está por encima del 50% de lo que se presenta. El trabajo viene de fomentar las producciones de mujeres desde asociaciones como CIMA o AAMA, hay mas mujeres en este ámbito”. Y en este ámbito también ha destacado que “tienen menos presupuesto, pero una calidad apabullante”. En cuanto a la temática, ha coincidido en que “los temas sociales van de la mano de las mujeres y suelen sacar los proyectos adelante con presupuestos más bajos. Eso es positivo. Se trata que haya contenido de y sobre mujeres”, ha explicado. De su trayectoria en RTVE ha asegurado, “los indicadores feministas o antimachistas los llevamos intrínsecos en el departmento en el que, además, somos mayoritariamente mujeres”

Esta ha sido la segunda mesa redonda celebrada en esta 29ª edición del Festival de Málaga, tras la celebrada este domingo, 8M, ‘Gracias pioneras’, en torno a referentes femeninos en el Deporte para acompañar el estreno de ‘Pioneras: Solo querían jugar’.