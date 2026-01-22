El plenario anual del Observatorio de Igualdad reafirma el trabajo colectivo en esta materia en la Corporación RTVE

El Observatorio de Igualdad de RTVE ha celebrado este miércoles, 21 de enero, su plenario anual, una sesión en la que se ha presentado el informe que recaba las actividades llevadas a cabo en materia de igualdad a lo largo de 2025 y se han expuesto las principales líneas de trabajo previstas para 2026. El encuentro lo ha conducido Mercedes de Pablos, presidenta del Observatorio de Igualdad de RTVE e integrante del Consejo de Administración de la Corporación, que ha puesto en valor el trabajo de los y las profesionales de la casa y ha subrayado la importancia de la igualdad como un objetivo que solo puede alcanzarse desde el trabajo colectivo y la corresponsabilidad de toda la Corporación.

La reunión ha abordado las conclusiones más relevantes del Informe Anual de 2025, que pone de manifiesto el compromiso de las áreas y direcciones de la Corporación con la igualdad. Destaca el trabajo realizado desde el área de Cine y Ficción, con una participación de proyectos dirigidos por mujeres por encima del mínimo legal y la incorporación del Observatorio a los procesos de evaluación para garantizar la incorporación de la perspectiva de género. También el trabajo en el área de Deportes, con un incremento de retransmisión de pruebas deportivas protagonizadas por mujeres y un aumento del liderazgo de mujeres en sus puestos de responsabilidad.

Por último, se ha destacado el papel estratégico de RTVE Instituto como motor formativo en igualdad, tanto dentro de la Corporación como en el sector audiovisual. En materia de contenidos, se ha puesto de relieve el papel propositivo del Observatorio de Igualdad y de las Editoras de Igualdad para la mejora de los contenidos y la aplicación de la perspectiva de género, para la elaboración de recomendaciones y herramientas de consulta sobre cuestiones específicas.

Lola Martínez Rojo, editora de igualdad de RNE, ha querido agradecer la labor de su predecesora, Paloma Zamorano. En su balance anual, ha anunciado que RNE incluirá recuadros explicativos junto a las noticias sobre violencia contra las mujeres o discriminación y el compromiso de dedicar los días 8 de cada mes a la igualdad en los contenidos informativos. También ha destacado un aumento de las direcciones en manos de mujeres en RNE, en Ràdio 4 y en Deportes. Por último, ha agradecido el respaldo institucional y de la dirección al trabajo de las editoras de igualdad. Sobre este apoyo, Roberto Santamaría, director de RNE, ha recordado el incuestionable mandato de igualdad que se ha hecho a RTVE desde el Parlamento y que, como medio público, tenemos que dar ejemplo a la sociedad.

Por su parte, Carolina Pecharromán, editora de igualdad de los Servicios Informativos de TVE, ha destacado el valor del trabajo coordinado con las redacciones y las áreas de contenidos para garantizar un tratamiento informativo riguroso, no sexista y alineado con la Guía de Igualdad de RTVE, así como el impacto positivo que esta tiene en las nuevas incorporaciones tras añadirse a los temarios de los procesos de oposición. Un trabajo con perspectiva de género, muy interiorizado por las redacciones, que sirve de guía también para diversos tipos de público como el del personal docente, lo que confirma la labor de servicio público de los servicios informativos y de toda la Corporación.

La participación de las organizaciones cívicas de ámbito estatal que forman parte del Observatorio de Igualdad ha sido fundamental en este encuentro y han contribuido con propuestas de acción a tener en cuenta desde la Corporación RTVE para cumplir con los objetivos de igualdad. Con ellas se activará en 2026 una comisión permanente que se reunirá periódicamente para fomentar la participación asociativa y buscar nuevas líneas de acción.

Beatriz Aparicio, jefa de Unidad del Observatorio de Igualdad de RTVE, ha señalado los objetivos prioritarios de trabajo a tener en cuenta durante el año 2026. Entre ellos, desde el Observatorio se abordará la creación de una agenda de mujeres expertas para su consulta desde las redacciones, la formación en igualdad en el ámbito deportivo y la puesta en marcha de talleres informativos para llevar la perspectiva de género a todas las redacciones y territorios. En este sentido, ha recordado el valor de la Guía de Igualdad de la Corporación RTVE y ha señalado como prioridad continuar en la formación y sensibilización directa de los y las profesionales de la información.

El plenario ha concluido reafirmando la igualdad como un eje transversal de la Corporación RTVE, como un esfuerzo compartido que implica a todas las áreas y niveles de la organización. A la sesión han asistido, además de las vocalías de las asociaciones y de la parte social, representantes del Consejo de Administración, de las direcciones principales de la Corporación y de distintos departamentos, en una muestra del compromiso colectivo de RTVE con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.