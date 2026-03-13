María Jesús Montero inaugura el 19 de marzo 'Los Desayunos' de RTVE y la Agencia EFE

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, será la encargada de inaugurar el próximo jueves, 19 de marzo, ‘Los Desayunos’ de RTVE y la Agencia EFE, un formato de encuentros informativos de carácter periódico con los principales protagonistas de la actualidad que ponen en marcha las dos corporaciones públicas.

Pepa Bueno, directora y presentadora del Telediario 2 de Televisión Española; Juan Ramón Lucas, director y presentador de ‘Las mañanas de RNE’ y Mamen Jiménez, directora de Economía de la Agencia EFE, serán los encargados de entrevistar a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda en este primer desayuno informativo.

El encuentro se celebrará en Casa de América en Madrid a partir de las 9.30 horas de la mañana y podrá seguirse en directo a través del Canal 24 horas, Radio 5 y la plataforma gratuita RTVE Play.