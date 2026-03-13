María Jesús Montero inaugura el 19 de marzo 'Los Desayunos' de RTVE y la Agencia EFE
- Pepa Bueno (TVE), Juan Ramón Lucas (RNE) y Mamen Jiménez (EFE) entrevistarán a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda
- El acto se celebrará en Casa de América a las 09:30 horas y podrá seguirse en directo por el Canal 24 horas, Radio 5 y RTVE Play
- Ambas corporaciones firmaron en diciembre un acuerdo de colaboración para desarrollar proyectos e iniciativas conjuntas en el ámbito periodístico
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, será la encargada de inaugurar el próximo jueves, 19 de marzo, ‘Los Desayunos’ de RTVE y la Agencia EFE, un formato de encuentros informativos de carácter periódico con los principales protagonistas de la actualidad que ponen en marcha las dos corporaciones públicas.
Pepa Bueno, directora y presentadora del Telediario 2 de Televisión Española; Juan Ramón Lucas, director y presentador de ‘Las mañanas de RNE’ y Mamen Jiménez, directora de Economía de la Agencia EFE, serán los encargados de entrevistar a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda en este primer desayuno informativo.
El encuentro se celebrará en Casa de América en Madrid a partir de las 9.30 horas de la mañana y podrá seguirse en directo a través del Canal 24 horas, Radio 5 y la plataforma gratuita RTVE Play.
Acuerdo RTVE-EFE
El presidente de RTVE, José Pablo López, y el presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, firmaron el pasado 2 de diciembre un acuerdo marco de colaboración para unir la experiencia y recursos de ambas instituciones con el fin de desarrollar proyectos e iniciativas conjuntas en el ámbito periodístico.
Entre otros puntos, el acuerdo contempla la convocatoria de eventos informativos, de carácter periódico y en diferentes formatos, con los principales protagonistas de la actualidad política, económica, judicial, social, cultural, científica, deportiva o de cualquier otra disciplina, tanto de ámbito nacional como internacional.
El compromiso de ambas corporaciones es impulsar todo tipo de iniciativas para reforzar las marcas RTVE y EFE como generadoras de contenidos informativos de alta calidad y prestigio y visibilizar su alianza estratégica.