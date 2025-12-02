RTVE y la Agencia EFE firman un acuerdo de colaboración

El presidente de RTVE, José Pablo López, y el presidente de la agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, han firmado este martes en Torrespaña un acuerdo marco de colaboración para unir la experiencia y recursos de ambas instituciones con el fin de desarrollar proyectos e iniciativas conjuntas en el ámbito periodístico. El acuerdo apuesta por poner en marcha nuevos formatos, canales y plataformas; potenciar las marcas RTVE y EFE como generadoras de contenido informativo; generar sinergias estratégicas y optimizar la estructura internacional de las dos corporaciones.

José Pablo López ha destacado la importancia del acuerdo, cuya firma coincide con el primer aniversario de la toma de posesión del nuevo Consejo de Administración de RTVE y ha recordado que en su primera comparecencia ya avanzó que buscar sinergias con EFE estaría entre los objetivos de la nueva etapa. Ha subrayado que el acuerdo “supone la colaboración de las dos mayores redacciones de profesionales de la información de este país. EFE es la principal agencia noticias en español del mundo y RTVE esta trabajando por recuperar el liderazgo que nunca debió perder en la tv en abierto”. “Además somos dos medios públicos y esa colaboración es muy necesaria en un momento en que las amenazas contra los medios públicos están a la orden del día”. “Todo lo que sea trabar alianzas entre medios públicos y trabajar en común para ofrecer el mejor contenido a los ciudadanos es muy importante”, ha remarcado.

Por su parte, Miguel Ángel Oliver ha subrayado que “estamos uniendo fuerzas para amplificar la capacidad de servicio público”. “Somos servidores de la información veraz y queremos ser grandes en la causa del servicio publico. Para EFE, con 86 años de trayectoria, es motivo de orgullo ser grandes al lado de los más grandes y nos enorgullece firmar este convenio de dos grupos fundamentales para la información en nuestro país. Estar al lado de RTVE es una alianza de rendimiento seguro”, ha remarcado.

Pep Vilar, director de Expansión Audiovisual de RTVE, ha desgranado los principales pilares del acuerdo: “Crear un foro de debate con el sello RTVE EFE; apostar por grandes reportajes y la producción propia; mayor coordinación de la estructura internacional de ambos y trabajar conjuntamente en el ámbito de la verificación”. “Calidad en la oferta periodística, servicio público y reforzar la marca de las dos empresas de comunicación más potentes de este país”, ha resumido.