La Lotería de Navidad arrasa en RTVE con su mejor cuota televisiva desde 2018 (43,4%) y récord histórico en RTVE.es

RTVE inauguró este lunes la Navidad con el tradicional Sorteo de la Lotería, que logró récord en cuota desde el año 2018 y máximo histórico en RTVE.es. La 1 fue la cadena líder de la jornada, con un 16,7% y la más vista en las franjas de madrugada (6,6%), mañana (40,6%) y tarde (11,3%).

Un clásico de la Navidad Como viene siendo tradición, el Sorteo de la Lotería volvió a convertirse en lo más visto en La 1 este 22 de diciembre. Obtuvo 1.740.000 seguidores de media y 6.762.000 espectadores únicos, lo que supone récord en contactos de Lotería de Navidad emitida en días laborables desde 2020. En cuota de pantalla, con un 43,4% de media, la emisión superó en 33.6 puntos a su competidor más cercano y es su máximo dato 2018, con un crecimiento de 2.5 puntos respecto al pasado año. A continuación, el especial de ‘La Hora de La 1’ sobre la Lotería, conducido por Silvia Intxaurrondo, también se convirtió en la oferta líder en su franja, con un 24,3%, 1.475.000 espectadores y más de 2 millones de contactos que compartieron la alegría de los premiados en las conexiones con distintos puntos de España. Sandra Daviu y Blanca Benlloch RTVE

Datos históricos en RTVE Digital Jornada de récord también para RTVE Digital, con un total de 7.287.256 visitantes únicos para todos los contenidos de Lotería de Navidad, mejor dato histórico del Sorteo Extraordinario. Supone un crecimiento del 141% respecto al año anterior y un 78% más que en 2023, récord anterior. Una subida impulsada principalmente por el buscador de décimos, que multiplica por 17 el tráfico del año anterior (+1.618%) y por 22 el dato de 2023 (+2.092%). Fue consultado por cerca de 5,5 millones de usuarios, el mejor dato registrado nunca por el buscador de lotería en RTVE.es. Todos los directos alrededor del sorteo reúnen a 694.354 visitantes únicos este año, con una subida global del 47,4% sobre el año anterior. El sorteo con locución fue seguido por 601.341 espectadores, y el especial de ‘Open Play’ conectó con 49.268 visitantes únicos, siendo la segunda señal más seguida del día alrededor del Sorteo de Lotería, solo por detrás de La 1. Radio Nacional marcó su mejor dato de los últimos 4 años, tanto en audio como en su especial en vídeo, con más de 30.000 espectadores, un 4,5% más que el año anterior y un 6,8% por encima de 2023. En la señal de audio, el sorteo en RNE fue seguido por 37.350 oyentes este año, creciendo un 81,1% frente a 2024 y un 23,8% respecto a hace dos años. Los contenidos sobre el Sorteo en RTVE Noticias fueron visitados por 1,5 millones de visitantes únicos, un 17,4% más que el año anterior. El minuto a minuto de la retransmisión fue la noticia más vista de la jornada en la web y casi duplicó el dato del año pasado (+91,2%). Además, RTVE Play marca su mejor 22 de diciembre histórico, con más de 1,5 millones de visitantes únicos, un 23,7% más que el año pasado, y un 2,8% más que 2023. El consumo de vídeos on-demand sobre el sorteo crece también a su mejor dato al superar 93.000 espectadores, un 50% más que el año anterior. La Lotería de Navidad regala a RTVE.es en global su mejor dato diario histórico, al crecer ayer a 9.016.588 visitantes únicos totales. Superan los registros de pandemia, JJ.OO., Eurocopa y sorteos de lotería de años anteriores. Este dato duplica ampliamente el conseguido el año pasado el día 22 de diciembre (+111%) y suma un 64,4% a la cifra de 2023.

La Lotería en las redes sociales de RTVE Los perfiles de la casa logran 11,2 millones de visualizaciones y más de 200.000 interacciones en contenidos de la Lotería de Navidad. Este año, los directos se han visto un 333% más con respecto al año pasado, alcanzando casi el millón y medio de visitas. Con prácticamente 5,5 millones de visualizaciones, TikTok recoge el 49% de las visualizaciones totales. Instagram y X hacen el 20 y 21% respectivamente. El video más viral, es el TikTok de la cuenta de RTVE Noticias: 90.693 🔴🔴 ¡Tercer premio de la Lotería de Navidad 2025! con un total de 2,61 millones de visualizaciones.