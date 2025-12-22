Nochevieja histórica en RTVE: La Casa de la Música inicia la celebración a lo grande por los 70 años de Televisión Española

Faltan nueve días para la noche más grande. El próximo 31 de diciembre, RTVE prepara una noche inolvidable para despedir el año. Antes de las Campanadas, La 1 ofrecerá un histórico especial que abrirá a lo grande La Casa de la Música y el 70º cumpleaños de Televisión Española. Un especial dirigido a todos los públicos que promete momentos únicos donde la música será la gran protagonista y que tendrá como invitados estrella a La Oreja de Van Gogh, que estrenará desde San Sebastián su esperadísimo nuevo single, con el que Amaia Montero regresa como vocalista a la banda después de 18 años.

También estarán en este especial de Nochevieja previo a las uvas Nicki Nicole, Lola Índigo, Amaia y Ana Torroja, que ofrecerán sus actuaciones desde enclaves espectaculares de Madrid, Granada o Pedraza, entre otras localidades. Además, el Pirulí será el epicentro de un programa inolvidable para celebrar los 70 años de TVE que unirá tradición y modernidad.

Cada artista convertirá los lugares en un universo propio, dentro de este viaje de fin de año en el que se abrirán las puertas de la Casa de la Música para celebrar juntos la entrada al 2026. Un nuevo camino emocional y sonoro, por escenarios únicos, donde cada actuación se adapta al espacio y dialoga en distintos lenguajes escénicos para mostrar la diversidad musical.

La Casa de la Música se abre a lo grande para una noche de grandes momentos. Una Nochevieja para todos los públicos que incluye al público latino, al público popular, a los valores emergentes de contemporaneidad y que rinde homenaje a las primeras grandes oportunidades de las grandes estrellas de hoy, a los artistas que mueven la música en el mundo, a los momentos únicos que todos esperábamos.

Estreno mundial del nuevo single de La Oreja de Van Gogh La Oreja de Van Gogh presentará en exclusiva mundial su esperado nuevo single desde el Palacio Miramar de San Sebastián, frente a la espectacular bahía de La Concha. Esta privilegiada atalaya será el escenario en el que viviremos el reencuentro de esta banda donostiarra que forma parte de tantas generaciones de este país. Desde este escenario único mirando a un mar que no solo acompaña, sino que enseña a resistir y avanzar, se reúnen de nuevo un grupo de viejos amigos con la ilusión y las ganas intactas. Será la primera aparición del grupo desde que anunciaron el regreso con Amaia Montero como vocalista principal tras casi 18 años de ausencia. La Oreja de Van Gogh se ha convertido en el primer grupo español en superar los 17 millones de oyentes mensuales en Spotify, lo que le sitúa entre los artistas más escuchados a nivel mundial y nacional. En 24 horas vendieron casi 500.000 entradas para su próxima gira ‘Tantas cosas que contar Tour 2026’.

Nicki Nicole Nicki Nicole, artista que bate récords en YouTube, ha roto barreras y hecho historia en la música latina consolidándose como una figura icónica a nivel mundial. Es la artista argentina con más oyentes en Spotify, con discos de oro y platino en España, colaboraciones con Bizarrap, Trueno, Emilia, Duki o Aitana, entre otros. Esta Nochevieja viaja a España para sorprendernos con una actuación íntima y mágica en un enclave único de uno de sus temas más conocidos.

Lola Indigo Lola Indigo, una estrella cuya carrera despegó y se popularizó en el programa de La 1 ‘Operación Triunfo’, hace una pausa en su actual etapa de descanso profesional para ofrecer en TVE una actuación inolvidable. La granadina, una de las artistas españolas más influyentes y reconocidas internacionalmente, ha logrado un récord sin precedentes en la historia de la música española al convertirse en la primera artista nacional en realizar una gira completa por estadios a nivel internacional. Figura indispensable en la escena pop urbana y cultural, hizo historia en Spotify en mayo al convertirse en la primera artista española en grabar una sesión exclusiva de Spotify Singles en Estocolmo. En su actuación fusionará tradición y vanguardia para celebrar el flamenco esta Nochevieja en TVE.

Amaia Una de las artistas españolas más queridas, Amaia, regresa esta Nochevieja a La 1, la cadena que le dio a conocer hace ocho años tras ganar ‘Operación Triunfo’ y participar en Eurovisión. Vuelve ahora justo un año después de su histórica actuación en La Revuelta para regalarnos otra sorpresa. La navarra nos trasladará a su universo imaginario del folk con una performance visual que combinará lo ritual con lo contemporáneo desde una ubicación única.

Ana Torroja La icónica Ana Torroja, voz de Mecano, el grupo español más laureado de la historia y que más discos ha vendido, 25 millones, nos brindará una actuación llena de belleza con un tema inolvidable, una versión cálida, íntima y exclusiva de un himno generacional para despedir el año desde un lugar lleno de arte y belleza.

Desde el Pirulí Además, y para celebrar el 70 cumpleaños de Televisión Española, que se conmemoran en 2026, el Pirulí será el epicentro de un programa inolvidable, que apostará por los nuevos lenguajes y que unirá tradición y modernidad.